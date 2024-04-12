我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉全自動駕駛體驗 尚難完全放手

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

凱特勇敢抗癌 受歡迎度竄升第1 傳哈利懷念嫂嫂友情

編譯中心／綜合11日電
英國凱特王妃上月公布自己正在抗癌，民調顯示，凱特現在是最受英國民眾歡迎的王室成員。（新華社）
英國凱特王妃上月公布自己正在抗癌，民調顯示，凱特現在是最受英國民眾歡迎的王室成員。（新華社）

英國凱特王妃上月公布自己正在抗癌的消息，希望社會大眾給予時間、空間和隱私，一舉消除外界對於她先前神隱的謠言。輿觀（Yougov）9日公布最新民調顯示，凱特現在是最受英國民眾歡迎的王室成員。相較之下，性醜聞纏身的安德魯王子與「薩塞克斯公爵夫人」梅根最不受歡迎。

輿觀這項民調於2日至3日進行，訪問2004名英國成年人。76%的受訪者稱他們對凱特抱持好感，比年初時上升6個百分點。對威廉持好感的受訪者為73%，排在第二；過去這項民調向來是威廉保持第一。

英王查理三世雖然跟凱特同為癌症病友，但好感度63%僅排第四，還輸給妹妹安妮公主的71%。

最不受歡迎的安德魯王子負面觀感高達86%，顯示他因為與淫魔艾普斯坦往來而退出王室，形象跌落谷底。

英王室專家及作家奎恩透露，凱特宣布罹癌後，哈利與梅根已向她表達慰問，但凱特與梅根...
英王室專家及作家奎恩透露，凱特宣布罹癌後，哈利與梅根已向她表達慰問，但凱特與梅根過去妯娌不合，哈利私下對於失去與凱特的友誼「感到遺憾、也非常懷念」。（路透）

倒數第二的是薩塞克斯公爵夫人梅根，64%受訪者對她抱持負面觀感，她的丈夫哈利王子以61%的負面觀感位居倒數第三，顯示兩人爆料英王室有種族歧視，又不滿媒體侵犯隱私而主動卸下公務，仍得不到英國民眾諒解。

英王室專家及作家奎恩（Tom Quinn）向鏡報透露，凱特宣布罹癌後，哈利與梅根已向她表達慰問，但凱特與梅根過去妯娌不合，哈利私下對於失去與凱特的友誼「感到遺憾、也非常懷念」。

奎恩指出：「哈利真的很懷念那種溫暖、不複雜的關係。但他必須忠於妻子，又遺憾失去親近的女性友人，為此感到糾結」。

另據每日郵報報導，威廉王儲（Prince William）至今未就妻子罹癌公開發聲，與凱特共用的官方IG帳號10日下午發出一則限時動態，向有「母獅」（Lionesses）之稱的英格蘭女子足球代表隊球員戴利致敬。外界預料，威廉在3名兒女結束復活節假期返校以前，不會履行王室職責。

凱特 哈利 梅根

上一則

侵吞270億美元達全國GDP近6% 越南女首富判死

下一則

韓國會執政黨慘敗 在野緊咬第一夫人精品包查弊

延伸閱讀

這次不爆料王室 哈利與梅根又為Netflix製作2檔新節目

這次不爆料王室 哈利與梅根又為Netflix製作2檔新節目
凱特勇敢抗癌受歡迎度竄升第一 專家曝哈利「懷念與她的友情」

凱特勇敢抗癌受歡迎度竄升第一 專家曝哈利「懷念與她的友情」
英王室婚戒 黛妃藍寶石戒漲10倍 12克拉價值40萬英鎊

英王室婚戒 黛妃藍寶石戒漲10倍 12克拉價值40萬英鎊
英王查理結婚19周年 盤點卡蜜拉、凱特與梅根婚戒「她的漲十倍」

英王查理結婚19周年 盤點卡蜜拉、凱特與梅根婚戒「她的漲十倍」

熱門新聞

越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

2024-04-11 10:10
以色列特拉維夫拉馬特艾維夫醫療中心的醫生們2016年6月在泌尿外科手術室使用以國開發的光動力療法，治療病患的攝護腺癌腫瘤。（路透）

研究示警攝護腺癌新病例恐在20年內倍增 專家：有2點要注意

2024-04-05 08:23
3名男子受困無人荒島，所幸急中生智用棕櫚葉排出「救命」（HELP）字樣獲救。(取自電視台畫面)

3人受困無人荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

2024-04-11 21:05
哈瑪斯領袖哈尼雅矢言，這場攻擊不會動搖他在停火協議談判中的目標和要求。(路透)

哈瑪斯領袖3兒4孫遭以軍空襲亡 痛批「懦弱的攻擊」：絕不投降

2024-04-10 20:55
以色列軍方精銳網路情報部門「8200部隊」是全世界最強大的監控機關之一，指揮官身分嚴格保密，但衛報5日揭露現任指揮官的姓名，並且描述了他是怎麼在網路上暴露身分。（照片翻攝：parstoday.ir）

用筆名上網出書洩露數位足跡 以軍精銳網路情報部門指揮官身分曝光

2024-04-06 06:15
尚比亞卡富埃國家公園一頭公象衝旅行團車輛，導致團員之一的79歲美國遊客喪命。（擷自X@Collin Rugg）

尚比亞旅行團遭大象暴怒掀翻車 79歲美國遊客身亡

2024-04-04 10:15

超人氣

更多 >
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平
侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑