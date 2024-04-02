日本愛子公主開始上班了 22歲透露結婚理想型

愛子公主已正式進入日本紅十字會工作。（歐新社）

日皇德仁與皇后雅子的獨生女敬宮愛子內親王已正式進入日本 紅十字會工作，並表示希望能早日適應職場做出貢獻。而愛子也在踏入社會的第一天，分享了抱負與對於結婚的看法。

日本放送協會（NHK）報導，22歲愛子3月從學習院大學畢業後，昨天上午前往位於東京都港區的日本赤十字社（紅十字會）總部上班，接受社長的任命後，在紅十字會正門外面接受媒體採訪。

她在上班第一天身著深藍色套裝，表示相當開心的同時，「踏出身為社會人士的第一步也感到緊張，之後就要展開作為社會人士的日子，希望可以盡快適應職場，並努力為大家做出貢獻」。

愛子也透露，雙親在她第一天上班出門前鼓勵她說：「加油，路上小心。」

她之後會在處理培育志工等業務的青少年．志工課擔任特約人員，同時履行皇室公務。

愛子進入人生新階段，也受到外界關注。她昨天以書面方式回答宮內廳記者會的提問，除了描述踏入社會的抱負，也提到對於結婚的看法。

愛子表示，以前聽聞朋友的志工活動以及選修社會福利 相關課程期間，更加了解日本紅十字會的業務，而「日本紅十字會的相關活動能直接對做出社會貢獻，我被這點所吸引」，因此選擇到日本紅十字會任職。

她也提到，之後參加公開活動的機會將增加，「要在（皇室）公務與工作之間取得平衡可能會有辛苦之處，不過很感謝能在學習院友善的環境度過18年的時光，若能善用期間所學並參與多種活動，將感到相當開心」。

此外，有媒體提及愛子在成年記者會上時表示自身的婚事「還是相當遙遠的事情」，那現在對於理想的伴侶與結婚等事情有什麼看法？對此是否有獲得日皇夫婦的建議，以及是否有令她心動的相遇？

愛子回答：「召開成年記者會已經過了2年，（目前對於）結婚的看法與當時一樣。我認為可以互相帶給對方笑容，可能就是理想的關係。雙親並未提供我具體的建議，不過我覺得如雙親一般，互相體諒的關係非常理想。」

她也說：「要說令人心動的相遇聽起來有點誇大，不過對我而言至今的相遇都是不可替代的珍寶且豐富了我的心靈，對此深深感謝。之後將抱持欣喜之情面對日後各種相遇，以及看重每一次的相遇」。