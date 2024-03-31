美八卦雜誌In Touch：英王罹胰臟癌 王室加緊規畫喪禮

英王查理三世(右)罹癌後受外界關注，據美國八卦雜誌報導，王室正加緊規畫喪禮，另傳王后卡蜜拉(左)根本沒有給他多少安慰。（路透）

美國八卦雜誌《In Touch》報導，75歲的英王查理三世罹患胰臟癌，英國王室正加緊規畫喪禮，並用他的領地威爾斯橋梁名稱取為「梅奈橋計畫」（Operation Menai Bridge）。

《In Touch》29日引述英國王室內部消息人士談話報導，預先規畫王室成員葬禮是常有的事，只是查理的葬禮規畫特別緊急，因為部分侍臣認為查理的病情比王室公布的還要嚴重。

「梅奈橋計畫」裡的查理葬禮細節，跟英國女王伊麗莎白二世2022年9月駕崩後的流程相去不遠，查理駕崩後遺體將從白金漢宮移靈西敏寺，9天後舉行葬禮，之後可能跟女王一樣長眠溫莎城堡的皇家墓穴。

英國王室並未公布查理到底罹患何種癌症 ，另一名高階王室內部消息人士日前表示，查理罹患的是胰臟癌，而且只剩兩年壽命，「癌症正在侵蝕他，他的身體非常虛弱，情況危急。」

該名消息人士宣稱，王后卡蜜拉也對查理的健康每況愈下感到挫敗，「卡蜜拉在私底下對於虛弱的查理感到厭惡，在他抗癌的時候根本沒有給他多少安慰。」

據了解，查理28日發表復活節 錄音講話，強調伸出友誼之手，尤其是在患難時刻就更加重要。

天空新聞（Sky News）27日報導，有關講話在3月中於白金漢宮內錄音，並會在復活節周末前夕的濯足節（Maundy Day）彌撒活動上播出，內容將會提到耶穌如何為大家服務及互相照顧，以及整個國家從伸出援手的人，特別是患難時刻受益匪淺的情況樹立榜樣。

另外，英國凱特 王妃近日透過影片宣布罹癌，各界紛紛獻上祝福希望她早日康復，不過有網友好奇，為何凱特王妃是單獨宣布罹癌，丈夫威廉王子沒有一起入鏡。根據《時人》雜誌報導，一名王室人員透露，因為這是關於凱特王妃個人的健康資訊，「她想獨自傳達這個訊息」，並稱凱特王妃明確表示威廉王子「自始至終都給予支持」。

該名王室人員稱，威廉王子以凱特王妃為傲，因為凱特王妃從1月動完手術後，一直都維持勇敢、有力量的態度，目前威廉王子比以往任何時候都更專注維護妻子的隱私，讓她可以順利康復，以及確保三個孩子們喬治王子、夏綠蒂公主、路易小王子，不會對網路上種種新聞產生興趣。