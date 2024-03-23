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「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議

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姊弟情深 凱特胞弟上傳合照喊話一同抗癌 BBC保證影片「零加工」

編譯盧思綸／即時報導
英國凱特王妃22日透過預錄影片拋出罹癌震撼彈，胞弟詹姆斯隔天發文分享童年姊弟照，溫情喊話將共度抗癌難關。（取材自Instagram）
英國凱特王妃22日透過預錄影片拋出罹癌震撼彈，胞弟詹姆斯隔天發文分享童年姊弟照，溫情喊話將共度抗癌難關。（取材自Instagram）

英國每日郵報報導，英國凱特王妃22日透過預錄影片拋出罹癌震撼彈，隔天胞弟詹姆斯(James Middleton)在Instagram分享童年姊弟照，溫情喊話將共度抗癌難關；而由於3月初鬧出「照騙門」風波，不免令人懷疑影片「被加工」，對此負責拍攝的英國廣播公司（BBC）23日也特地聲明影片零加工。

42歲凱特王妃年初接受腹部大手術後診斷罹患癌症，神隱3個月後出面宣布罹患癌症，正在醫療團隊建議下進行早期療程，未來將專注治療，也希望外界給予隱私。

隔天36歲胞弟也在社群媒體Instagram分享童年時的姊弟合照溫情喊話，「這些年來，我們一起爬了很多座山。我們是一家人，這次我們也會與妳並肩越過這座山」，姊弟情深感動許多人。

不過術後堅持神隱的凱特，3月初分享母親節合照時被路透、美聯社等許多主要新聞機構指出有修圖而下架，引發軒然大波後，她也透過社群媒體致歉。

有了前車之鑑難免被懷疑公布罹癌的影片有動過手腳，對此負責拍攝的BBC出面聲明，影片完全沒有剪輯，保證「原汁原味」。BBC Studios內部人員透露，影片不僅一刀未剪，觀眾看到的就是團隊拍攝的內容。

凱特 癌症 社群媒體

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