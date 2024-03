事前不知凱特罹癌 哈利與梅根兩人傳已「私下」聯繫兄嫂

英國王儲威廉之妻凱特 22日無預警宣布自己被診斷出癌症,正在接受預防性化療。有消息指出,旅居美國的哈利 王子與其妻梅根 當晚已經聯繫了兄嫂。

英國ITV新聞皇室主編席普(Chris Ship)在自己的社群媒體平台「X」(前身為推特)發文透露,哈利在得知凱特罹患癌症後,已經聯繫了哥哥威廉。

席普表示,哈利與梅根兩人都已經跟兄嫂有聯繫,但是私下進行,他並不清楚是否用電話/視訊,還是發了一些支持的訊息。

Prince Harry has reached out to his brother, Prince William after learning of Kate’s cancer.

Harry and Meghan have both been in touch with their brother/sister-in-law but did so privately. It not clear if that was a phone/video call or some messages of support. https://t.co/LXFk6fcrvR pic.twitter.com/t0bjVW6gPH