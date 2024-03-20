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英女王2022年與孫輩合照 傳凱特掌鏡也修圖

編譯中心／綜合19日電
英國王儲威廉之妻凱特2022年拍攝了一張已故女王伊麗莎白二世跟孫輩的合照，近日遭媒體質疑多個怪異之處，蓋帝圖像公司證實，已提請客戶注意該照經過「來源處的數位強化」。（取材自臉書）
英國王儲威廉之妻凱特2022年拍攝了一張已故女王伊麗莎白二世跟孫輩的合照，近日遭媒體質疑多個怪異之處，蓋帝圖像公司證實，已提請客戶注意該照經過「來源處的數位強化」。（取材自臉書）

蓋帝圖像（Getty Images）公司表示，英國已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的一張照片經過了「來源處的數位強化」；而接受腹部手術近3個月未公開露臉英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales），16日似乎是首次在公眾場合現身，但不少網民質疑並非凱特本尊。

天空新聞19日報導，經過「數位強化」照片是由肯辛頓宮在2023年4月發布，以紀念已故女王的97歲冥誕，可見到伊麗莎白二世坐在沙發上，十名孫子與曾孫則圍繞在她身旁。

據報導，肯辛頓宮2023年4月21日發布了這張照片，並指係由威爾斯王妃凱特2022年夏季在巴爾莫勒爾堡（Balmoral）掌鏡。但每日電訊報18日率先指出，這張照片似乎存在多個怪異之處。其中一個最明顯不一致之處可見於女王方格花紋裙子的左側，格紋圖案並未對齊，看上去像是經過剪下與重新定位。

蓋帝圖像在聲明指出，該公司審查了有問題的照片，「可以確認參照編輯政策，對一張宣傳照片增加了編者聲明，註明該影像在來源處經過數位強化」。

香港01報導，凱特王妃疑術後首次露面，她被拍到與丈夫威廉王子（Prince William）陪孩子出外運動，還一起到溫莎農場商店（Windsor Farm Shop）購物，但不少網民在報導下面留言表示質疑片中女子並非凱特本尊。

有網民表示，「好像不是同一個人」、「走路儀態都不太像，我覺得頭髮都不像」、及「替身吧，有個四五分像」等，也有人稱片中女子過於年輕，不像凱特。

英國王室公布她的健康狀況時用語焉不詳，王室或許是為讓眾人安心，3月10日發布王妃與其3名子女合照，結果遭美聯社在內地國際通訊社認為過度修圖，特別發出「刪除照片」通知。凱特11日透過社群媒體平台「X」（前身為推特）的官方帳號承認確實對照片進行修圖，並公開道歉。

凱特 社群媒體 香港

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