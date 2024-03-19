我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙巴斯海灘商住樓火災2死 警疑凶殺

紐約市政廳前擬設外賣郎休息站及50個充電樁

再陷「修圖門」？凱特掌鏡已故女王和孫輩大合照 爆經過「數位強化」

編譯周辰陽／即時報導
英國王儲威廉之妻凱特2022年拍攝了一張已故女王伊麗莎白二世跟孫輩的合照，近日遭媒體質疑多個怪異之處，蓋帝圖像公司證實，已提請客戶注意該照經過「來源處的數位強化」。（取材自臉書）
英國王儲威廉之妻凱特2022年拍攝了一張已故女王伊麗莎白二世跟孫輩的合照，近日遭媒體質疑多個怪異之處，蓋帝圖像公司證實，已提請客戶注意該照經過「來源處的數位強化」。（取材自臉書）

蓋帝圖像（Getty Images）公司表示，英國已故女王伊麗莎白二世的一張照片經過了「來源處的數位強化」。

天空新聞19日報導，這張照片是由肯辛頓宮在2023年4月發布，以紀念已故女王的97歲冥誕，可見到伊麗莎白二世坐在沙發上，十名孫子與曾孫則圍繞在她身旁。

據報導，肯辛頓宮2023年4月21日發布了這張照片，並指係由威爾斯王妃凱特2022年夏季在巴爾莫勒爾堡（Balmoral）掌鏡。但每日電訊報18日率先指出，這張照片似乎存在多個怪異之處。其中一個最明顯不一致之處可見於女王方格花紋裙子的左側，格紋圖案並未對齊，看上去像是經過剪下與重新定位。

蓋帝圖像在聲明指出，該公司審查了有問題的照片，「可以確認參照編輯政策，對一張宣傳照片增加了編者聲明，註明該影像在來源處經過數位強化」。

根據此前新聞，王室10日公布一張凱特與三名子女的合照，結果遭美聯社在內地國際通訊社認為過度修圖，特別發出「刪除照片」通知，衛報影像團隊則分析出恐有多達20處細節經修改變造。凱特11日透過社群媒體平台「X」（前身為推特）的官方帳號承認確實對照片進行修圖，並公開道歉。

➤➤➤凱特王妃陷「修圖門」事件 衛報曝多達20個細節恐P圖

凱特 社群媒體 推特

上一則

普亭新任期首出訪 傳5月訪中會晤習近平 印度、北韓態度凸顯這事

延伸閱讀

英媒：凱特王妃術後被目擊外出「愉快健康」 與威廉伴子女運動

英媒：凱特王妃術後被目擊外出「愉快健康」 與威廉伴子女運動
英皇室因凱特陷入公關大危機 梅根心中暗笑？

英皇室因凱特陷入公關大危機 梅根心中暗笑？
凱特妃陷「照騙門」 梅根暌違4年重返IG惹聯想

凱特妃陷「照騙門」 梅根暌違4年重返IG惹聯想
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

熱門新聞

威廉王子、凱特王妃。（路透）

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

2024-03-16 11:26
印度億萬富豪、亞洲首富安巴尼近日奢豪娶媳，妻子身上配戴的祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值超過6000萬美元。（取自Instagram）

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

2024-03-08 22:51
凱特王妃消失許久，與威廉王子的婚姻狀況也備受關注。（美聯社）

凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注

2024-03-14 22:30
英國凱特王妃1月接受腹部動手術至今沒有公開露面，健康狀況亮紅燈的揣測甚囂塵上，母親節合照被抓包修圖而且疑似沒戴婚戒，引發網民瘋傳她和威廉王子的婚姻「搖搖欲墜」。（美聯社）

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

2024-03-16 22:11
威廉王子去年11月底與凱特王妃一起出席活動時，凱特手上仍然戴著戒指。(美聯社)

凱特不出面、媒體瘋追威廉婚外情 英王室公關危機延燒

2024-03-15 20:54
美軍一艘飛彈驅逐艦，今天以補給等理由停在日本沖繩縣的石垣港外海，不過遭到全日本港灣勞動組合沖繩支部反對圖為資料照片，美國第七艦隊驅逐艦「裴拉塔號」和加拿大護衛艦通過台灣海峽。（路透）

首度進入沖繩縣 美軍飛彈驅逐艦停靠日本石垣港…港勞工全面罷工

2024-03-11 19:10

超人氣

更多 >
糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多
理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫
「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了

「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了
Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房
車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人