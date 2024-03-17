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凱特妃陷「照騙門」 梅根暌違4年重返IG惹聯想

編譯中心／綜合16日電
英國凱特王妃在今年1月腹部手術後神隱至今，在經歷修圖風波後，關於她與王室之間的關係，更引發外界議論。（美聯社）
英國凱特王妃在今年1月腹部手術後神隱至今，在經歷修圖風波後，關於她與王室之間的關係，更引發外界議論。（美聯社）

英國肯辛頓宮10日因應英國母親節，公布凱特王妃（Kate Middleton）和孩子的家庭照，不料掀起「修圖風波」，隨後凱特的妯娌梅根卻重返Instagram，開設新社群媒體帳號，時機巧合引發外界更多揣測；威廉王子14日現身倫敦一家青少年活動中心，在修圖風波後 ，他首談妻子，稱「我妻子很有藝術氣質」。

綜合媒體報導，凱特王妃家庭照公布後，遭到美聯、路透和法新社等多家國際媒體撤下照片，指出照片經過「竄改」，對此凱特王妃也發聲明道歉，表示照片是自己修改的；然而風波沒有因此平息，反而令外界更加好奇凱特的健康甚至去向。

英國威廉王子現身倫敦一家青少年活動中心，與孩子們一起做餅乾時提到凱特王妃，他稱讚...
英國威廉王子現身倫敦一家青少年活動中心，與孩子們一起做餅乾時提到凱特王妃，他稱讚自己的老婆「很有藝術氣質」。（路透）

「修圖風波」已延燒快一星期，英國甚至海外媒體，都還緊抓著不放，英國節目主持人表示，「他們（王室）真的真的搞砸了，他們真的搞砸了他們搞砸了沒錯。」媒體預測，在「修圖風波」後，一些媒體機構與王室之間的信任會出現裂痕，而一般民眾可能也愈發難以分辨王室所傳達內容的真假。

法新社高層甚至表示，肯辛頓宮將不再是受信賴的照片來源，未來肯辛頓宮發出的照片，法新社將加強檢查是否經過變造；不過這不代表法新社將不再發布英國王室的照片，而是未來法新社將加強檢視英國王室提供的照片是否有編輯過的痕跡。

與此同時，大西洋的另一頭、暌違超過4年，凱特的妯娌、也就是哈利王子的妻子梅根，重新回歸社群媒體，14日開設名為美國里維埃拉果園（American Riviera Orchard）的Instagram帳戶，宣布自己的新事業；凱特修圖事件才剛爆發，梅根就宣告回歸社群媒體，時機太巧合 ，引發外界揣測這是否又是另一場妯娌大比拚。

英國查理國王月宣布罹癌，凱特又爆發修照爭議，王室的公關危機，恐怕很難輕易收拾。

此外，威廉王子14日現身倫敦一家青少年活動中心，在與孩子們一起做餅乾時，他口吻輕鬆地提到了自己的妻子，「我妻子很有藝術氣質。」威廉邊做餅乾邊補充稱，「甚至我的孩子們都比我有藝術氣質。」

媒體稱，在凱特王妃身陷「修圖風波」後，威廉似乎對此並不在意，還對妻子加以讚賞。

當天晚些時候，威廉王子在為紀念母親黛安娜王妃而舉行的「黛安娜遺產獎」頒獎現場，再次提到了凱特王妃和自己的母親黛安娜王妃。「她（黛安娜王妃）告訴我，每個人都有幫助別人的潛力，每個需要幫助的人都應該在生活中獲得幫助。」威廉接著說：「凱特和我在慈善工作中都牢記著她的這一理念。」

凱特 社群媒體 黛安娜王妃

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