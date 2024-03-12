凱特修片被抓包 梅根的人員嘲笑：她絕對不會犯這種錯
英國皇室兩位備受的妯娌：威廉王子之妻凱特、哈利王子的太座梅根，過往曾被寄予厚望要當彼此最堅強的後盾，不料個性不相投、相處愈來愈差，到後來哈利和梅根搬到美國定居，又在幾次訪問中大揭皇室暗黑內幕，箭頭常常指向威廉與凱特，被形容「佔了很多便宜」的威廉與凱特也跟哈利、梅根心結變得更深，幾乎已到不互相往來的程度。
凱特之前身體有恙、住進醫院動手術，休養一陣子後終於發布和3個子女的新照片，要讓外界知道自己情況還好，不料照片發出沒多久，立刻被鷹眼網友抓出有一堆修片沒修乾淨的痕跡，使凱特糗到不得不出面道歉，也強調自己原先用意是好的，本來希望一切都很完美，只不過沒有仔細檢視過就已經發出，而美聯社、路透等大型通訊社也表示要撤掉修片的照片，都讓這件事落得尷尬收場。
雖然被傳有心求和的哈利與梅根，不至於在這件事上落井下石，但身旁人員可管不住自己的嘴巴，忍不住嘲諷道：「哈利和梅根絕對不容許這種事發生的，要是犯了這樣的錯誤，他們寧可先終結自己。梅根絕不會出這種錯，她對細節有怪異的執著。」不管如何，這一回，是向來被英皇室人員包裝成完美王妃的凱特糗大了。
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