凱特修片被抓包 梅根的人員嘲笑：她絕對不會犯這種錯

凱特（左起）、威廉和梅根、哈利兩對夫妻已經不和到斷絕通話。（路透資料照片）

英國皇室兩位備受的妯娌：威廉王子之妻凱特 、哈利 王子的太座梅根 ，過往曾被寄予厚望要當彼此最堅強的後盾，不料個性不相投、相處愈來愈差，到後來哈利和梅根搬到美國定居，又在幾次訪問中大揭皇室暗黑內幕，箭頭常常指向威廉與凱特，被形容「佔了很多便宜」的威廉與凱特也跟哈利、梅根心結變得更深，幾乎已到不互相往來的程度。

凱特之前身體有恙、住進醫院動手術，休養一陣子後終於發布和3個子女的新照片，要讓外界知道自己情況還好，不料照片發出沒多久，立刻被鷹眼網友抓出有一堆修片沒修乾淨的痕跡，使凱特糗到不得不出面道歉，也強調自己原先用意是好的，本來希望一切都很完美，只不過沒有仔細檢視過就已經發出，而美聯社、路透等大型通訊社也表示要撤掉修片的照片，都讓這件事落得尷尬收場。