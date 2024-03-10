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梅根曝孕期遭網路霸凌 「我們忘了人性」

編譯中心／綜合9日電
英國哈利王子的妻子梅根8日在德州奧斯汀出席座談會，揭露懷孕時曾遭受網路霸凌和辱罵 並表示：「我們已經忘了人性。」（歐新社）
英國哈利王子的妻子梅根8日在德州奧斯汀出席座談會，揭露懷孕時曾遭受網路霸凌和辱罵 並表示：「我們已經忘了人性。」（歐新社）

英國哈利王子的妻子梅根8日出席美國德州奧斯汀的西南偏南電影節展（SXSW Conference），參加一場紀念國際婦女節的座談會，披露她懷上兩個孩子的時候，在社群媒體受到了「可憎」的辱罵，並指那些網友發表了「殘忍」的言論。

BBC、天空新聞與每日郵報報導，梅根受邀擔任主講者，首度揭露自己這段過去。哈利王子坐在前排，有人則向梅根提問，如何應對網上「無窮的毒性」。梅根表示，為了自己的身心健康著想，她現在跟社交媒體「保持距離」，接著解釋，當她懷著亞契與莉莉貝特的時候，遭受「在社群媒體與網路經歷的大多數霸凌和辱罵」。

42歲的梅根說，「好好想想這一點，去理解人們為什麼會如此可憎。這不是刻薄，而是殘忍。當妳有了身孕或當上媽媽，而我們知道，值此溫柔和神聖的時間，妳為什麼會做這種事？」。

梅根接著說，「妳可能屈服，或幾乎屈服於它有多麼痛苦。或者，也許是因為我懷孕了。哺乳動物的本能就起了作用，盡其所能保護孩子，從而也保護了自己」。

梅根還表示，她發現女性正網路上互相「噴出」仇恨，此事「令人不安」，而她「沒辦法理解這個現象」。梅根質問，「如果妳正在讀關於一名女子的可怕貼文，為什麼要跟妳的朋友分享呢？如果貼文寫妳的朋友、媽媽或女兒，妳就不會轉了」。

梅根說，現在她遠離這些充滿霸凌意圖的網路留言，以保持身心健康，「這正是現在如此失落的片段，加上正在數位空間與媒體某些領域發生的事情。我們已經忘了我們的人性，這必須要改變」。 

這場演說在YouTube直播，網友回應相當正面。

梅根 哈利 社群媒體

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