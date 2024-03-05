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凱特王妃6月公開亮相？肯辛頓宮沒同意 英國陸軍移除聲明

中央社／倫敦5日綜合外電報導
凱特王妃目前仍在休養當中。（路透）
凱特王妃目前仍在休養當中。（路透）

英國陸軍宣布威爾斯王妃凱特將參加國王查理三世生日慶祝活動，這將是她動手術以來首次履行官方職責，但這項消息似乎在未獲肯辛頓宮同意下發布，官網已移除相關聲明。

中央社引述法新社報導，英國陸軍起初表示，嫁給王位繼承人威廉王子（Prince William）的凱特（Kate Middleton）將在6月8日參加一年一度的皇家閱兵儀式（Trooping the Colour）。

然而，凱特與威廉的官邸肯辛頓宮（Kensington Palace）沒有正式證實她將出席，英國陸軍之後移除官網上的相關消息。

在此24小時前，根據美國娛樂媒體TMZ發布的照片，凱特被目擊出現在公共場合，這是她自1月接受腹部手術以來首度露臉。

英國陸軍官網指出，國王查理三世（King Charles III）將參與6月15日的皇家閱兵儀式，這是他官方的生日慶祝活動。

75歲的查理今天親自接見財政大臣韓特（Jeremy Hunt），而韓特明天將提交政府預算。根據照片，查理穿著藍色西裝並配上淺色領帶，在倫敦白金漢宮接見韓特時與他握手。

查理三世是在他母親伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世後於2022年9月即位成為英國國王，他上月被診斷出罹癌，但未對外說明癌症類型，目前正在接受治療。

42歲的凱特動完手術於1月29日出院後，主要在她與威廉和3個年幼孩子同住的溫莎（Windsor）官邸靜養。

美國八卦媒體TMZ刊出的照片顯示，凱特帶著墨鏡坐在她媽媽駕駛的車上。TMZ說，這張照片是昨天在溫莎城堡（Windsor Castle）附近拍下。

凱特已有很長一段時間沒有公開亮相，社群媒體上充斥著各種陰謀論。英國「君王」雜誌（Majesty Magazine）執行總編李特（Joe Little）沒有遏止謠言擴散，反而說這張照片「引發更多揣測」。

他跟法新社說：「這是一個很棘手的情況，因為當我們身體不適時，我們都有權享有隱私。但當你是王室成員時，情況就變得相當複雜且很難控制，這本來就會引起民眾高度關注。」

凱特 查理三世 皇家

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