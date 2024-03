凱特王妃腹部手術後首度被目擊 英媒尊重隱私「拒刊照片」

根據美國八卦媒體TMZ今天發布的照片,英國威爾斯王妃(Princess of Wales)凱特 1月中接受腹部手術以來首度露臉。不過,部分英國媒體已基於隱私理由,拒絕刊登相關照片。

中央社引述法新社報導,42歲的凱特王妃,夫婿威廉王子(Prince William)係英國王位第一順位繼承人,她自1月29日出院以來即以倫敦以西的溫莎(Windsor)住處作為主要靜養地點。

TMZ發布的照片顯示,凱特戴著墨鏡坐在汽車前座。TMZ稱,這些照片是今天在溫莎城堡(Windsor Castle)附近拍攝。

