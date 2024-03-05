凱特王妃腹部手術後首度被目擊 英媒尊重隱私「拒刊照片」

威廉王子、凱特王妃。（路透）

根據美國八卦媒體TMZ今天發布的照片，英國威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特 1月中接受腹部手術以來首度露臉。不過，部分英國媒體已基於隱私理由，拒絕刊登相關照片。

中央社引述法新社報導，42歲的凱特王妃，夫婿威廉王子（Prince William）係英國王位第一順位繼承人，她自1月29日出院以來即以倫敦以西的溫莎（Windsor）住處作為主要靜養地點。

TMZ發布的照片顯示，凱特戴著墨鏡坐在汽車前座。TMZ稱，這些照片是今天在溫莎城堡（Windsor Castle）附近拍攝。

🔵#NEW: Kate Middleton has been spotted in public for the first time after her operation, being a passenger in the vehicle driven by her mother.



The photographs were captured near Windsor Castle



📸 (Photo: Backgrid Agency via TMZ). pic.twitter.com/4sJzL5QDNk — Jose M. (@Josemn1_) March 4, 2024

「每日郵報」（Daily Mail）和「太陽報」（The Sun）等英國媒體，選擇不發布這些照片。

英國獨立電視台（ITV）王室新聞編輯希普（Chris Ship）在社群媒體 平台X表示，「依我們所知目前她還處於靜養期，基於對她隱私的尊重，我們將不會發布這些照片」。

由於凱特向來幹盡十足且克盡職責，這次手術過後遠離鎂光燈這麼長一段時間已掀起不少陰謀論。

即便肯辛頓宮（Kensington Palace）在凱特接受手術時已清楚表示，凱特「在復活節之後才可能重返公職」，但仍無法遏止外界的臆測。

肯辛頓宮同時表示，凱特的手術與癌症 無關。