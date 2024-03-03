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泰王次子傳娶美國女或失繼承權 稱正辦理離婚

編譯中心／綜合2日電
泰王次子瓦差勒宋傳出娶美國妻子，可能痛失王位繼承權，被外界爆料他已離婚。圖為瓦差勒宋在去年12月5日參加泰國父親節慶祝活動。（歐新社）
泰王次子瓦差勒宋傳出娶美國妻子，可能痛失王位繼承權，被外界爆料他已離婚。圖為瓦差勒宋在去年12月5日參加泰國父親節慶祝活動。（歐新社）

泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）一直未有明確訂立繼位人選，42歲的次子瓦差勒宋外傳為熱門人選。不過，瓦差勒宋日前遭爆料祕密娶美國女子為妻，或令他失去王位繼承權。

美媒《野獸日報》報導，根據取得的紀錄，瓦差勒宋的妻子是紐約女公務員Elisa Garafano。根據泰國法律，與外國公民結婚將使瓦差勒宋未能登上王位，且兩人育有2名孩子，可能令問題變得更複雜。

報導指，瓦差勒宋向朋友表示自己現已與妻子離婚，但公開紀錄未有此紀錄。據悉，Elisa Garafano確有主動提交離婚訴訟文件，但有消息人士透露，她暫停了離婚程序，並向友人表示沒有離婚，希望自己與孩子能獲得承認王室承認。

Elisa Garafano拒絕回應《野獸日報》，至於瓦差勒宋則指「離婚訴訟已經提交，且未撤回。」

一名熟悉瓦差勒宋家庭的消息人士指，瓦差勒宋與妻子仍在結婚狀態，住在一起，但他非常想保密結婚與有孩子的事，因為這會影響他贏得王位的野心。

泰王瓦吉拉隆功未有指定繼承人，長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）本來被視為有望繼位，但2022年底傳出她入院命危的消息，王室則指她昏迷，令外界再度猜測誰是繼承人，然後至2023年中，次子瓦差勒宋在遭流放27年後突然回國，引起關注。

現年71歲的泰王共有7名孩子，分別是5男2女，其中第二任妻子所誕下的4名兒子遭流放，當中包括瓦差勒宋。

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