英王堂妹夫逝 驗屍曝頭創傷、疑舉槍自戕

英國國王查理三世的堂妹夫金斯頓（右）日前在父母的住家中離世，享年45歲。他與妻子蓋布瑞拉（左）結婚5年。（路透）

號稱「英國王室最帥成員」、英國國王查理三世 的堂妹夫金斯頓（Thomas Kingston）日前在父母的住家中離世，享年45歲。格洛斯特郡（Gloucestershire）驗屍官斯凱雷特（Katy Skerrett）表示，金斯頓死於頭部創傷，遺體旁邊有一把槍。

英國電訊報報導，斯凱雷特指出，死者金斯頓2月25日在科茨沃爾德（Cotswolds）拜訪父母並共進午餐，其父親之後外出遛狗，返家時發現兒子失蹤，母親約30分鐘後開始尋人。父親後來到上鎖的外屋，未獲回應下強行破門，發現兒子已經死亡，其頭部嚴重受傷，現場有一把槍。

警方獲報後到場，認為死因無可疑之處，外界猜測他是自戕。消息曝光令金斯頓親友大感意外，許多人堅稱他與妻子婚姻幸福，且沒有已知的經濟困難。

金斯頓2019年與英王的42歲堂妹加布里埃拉．溫莎（Gabriella Windsor）成婚。金斯頓曾在伊拉克擔任人質談判專家，後來在英國資本公司擔任董事。

金斯頓生前活躍於金融界，曾投身伊拉克戰爭人質談判外交工作，能力出眾，5年前結婚的他在外人眼中是身心健康、婚姻美滿，各界目前仍猜不透他何以突然死亡。

據中時新聞網報導，2004年時，伊拉克境內唯一的英國聖公會教堂發生自殺炸彈攻擊，22人喪命，金斯頓與死神擦肩而過。駐堂牧師懷特（Reverend Canon Andrew White）說，金斯頓是他共事過最傑出的人士之一，信仰虔誠，對人性善惡有深刻洞察力，並以此達成許多艱難任務，「他這人的特色就是從不害怕，無論我交給他什麼工作，身在戰區的他總是帶著燦爛的笑容銜命而去」。

另據西班牙「馬卡報」報導，另一名王室凱特 王妃1月接受腹部手術，預計休養到4月，但相關資訊有限引發猜測和擔憂。白金漢宮已快速否認凱特潛在診出罹癌、術後插管的傳言，卻未提供進一步細節，近期有猜測指，凱特可能罹患克隆氏症（Crohn's disease），又稱「綠色癌症 」，目前在臨床醫學上還沒有根治的方法。

據悉克隆氏症為一種發炎性腸道疾病，這為凱特復原期間長提供潛在解釋，但此消息未經任何官方證實。

馬卡報稱，有傳聞稱凱特已恢復部分在家辦公，2名護理人員正密切關注其健康。但西班牙記者卡萊哈（Concha Calleja）表示，根據王室內部人士說法，凱特王妃在術後出現預期之外的併發症，因此醫生不得不採取激烈的治療手段，包括為她插管、讓她進入誘導昏迷（induced coma）狀態，以挽救她的生命。