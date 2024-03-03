我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

「北京能讓中國車在美熄火」 雷蒙多發言遭網友嘲諷

英王堂妹夫逝 驗屍曝頭創傷、疑舉槍自戕

編譯徐榆涵／綜合2日電
英國國王查理三世的堂妹夫金斯頓（右）日前在父母的住家中離世，享年45歲。他與妻子蓋布瑞拉（左）結婚5年。（路透）
英國國王查理三世的堂妹夫金斯頓（右）日前在父母的住家中離世，享年45歲。他與妻子蓋布瑞拉（左）結婚5年。（路透）

號稱「英國王室最帥成員」、英國國王查理三世的堂妹夫金斯頓（Thomas Kingston）日前在父母的住家中離世，享年45歲。格洛斯特郡（Gloucestershire）驗屍官斯凱雷特（Katy Skerrett）表示，金斯頓死於頭部創傷，遺體旁邊有一把槍。

英國電訊報報導，斯凱雷特指出，死者金斯頓2月25日在科茨沃爾德（Cotswolds）拜訪父母並共進午餐，其父親之後外出遛狗，返家時發現兒子失蹤，母親約30分鐘後開始尋人。父親後來到上鎖的外屋，未獲回應下強行破門，發現兒子已經死亡，其頭部嚴重受傷，現場有一把槍。

警方獲報後到場，認為死因無可疑之處，外界猜測他是自戕。消息曝光令金斯頓親友大感意外，許多人堅稱他與妻子婚姻幸福，且沒有已知的經濟困難。

金斯頓2019年與英王的42歲堂妹加布里埃拉．溫莎（Gabriella Windsor）成婚。金斯頓曾在伊拉克擔任人質談判專家，後來在英國資本公司擔任董事。

金斯頓生前活躍於金融界，曾投身伊拉克戰爭人質談判外交工作，能力出眾，5年前結婚的他在外人眼中是身心健康、婚姻美滿，各界目前仍猜不透他何以突然死亡。

據中時新聞網報導，2004年時，伊拉克境內唯一的英國聖公會教堂發生自殺炸彈攻擊，22人喪命，金斯頓與死神擦肩而過。駐堂牧師懷特（Reverend Canon Andrew White）說，金斯頓是他共事過最傑出的人士之一，信仰虔誠，對人性善惡有深刻洞察力，並以此達成許多艱難任務，「他這人的特色就是從不害怕，無論我交給他什麼工作，身在戰區的他總是帶著燦爛的笑容銜命而去」。

另據西班牙「馬卡報」報導，另一名王室凱特王妃1月接受腹部手術，預計休養到4月，但相關資訊有限引發猜測和擔憂。白金漢宮已快速否認凱特潛在診出罹癌、術後插管的傳言，卻未提供進一步細節，近期有猜測指，凱特可能罹患克隆氏症（Crohn's disease），又稱「綠色癌症」，目前在臨床醫學上還沒有根治的方法。

據悉克隆氏症為一種發炎性腸道疾病，這為凱特復原期間長提供潛在解釋，但此消息未經任何官方證實。

馬卡報稱，有傳聞稱凱特已恢復部分在家辦公，2名護理人員正密切關注其健康。但西班牙記者卡萊哈（Concha Calleja）表示，根據王室內部人士說法，凱特王妃在術後出現預期之外的併發症，因此醫生不得不採取激烈的治療手段，包括為她插管、讓她進入誘導昏迷（induced coma）狀態，以挽救她的生命。

凱特 查理三世 癌症

上一則

英法援烏長程飛彈 德唱反調挨轟「賞盟友耳光」

下一則

泰王次子傳娶美國女或失繼承權 稱正辦理離婚

延伸閱讀

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？
術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症
英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕
英王堂妹夫金斯頓45歲猝逝 王室震驚

英王堂妹夫金斯頓45歲猝逝 王室震驚

熱門新聞

英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
英國凱特王妃，攝於去年11月。（美聯社）

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

2024-03-02 07:12
加拿大一名華裔大學生因為不願意承擔溫哥華的高昂房租，每周坐飛機往返家中與學校。(截取自CTV News YouTube)

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

2024-02-28 15:35
英國皇室蓋布瑞拉‧溫莎夫人(右)與丈夫金斯頓在2019年成婚。(美聯社)

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

2024-02-27 15:28
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

2024-03-02 11:03

超人氣

更多 >
術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症
迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學
美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視

美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視
奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲

奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲
梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？