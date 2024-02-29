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哈利要求以往維安吞敗訴 川普斥「背叛女王」暗示下場

編譯中心／綜合28日電
哈利王子為了享有與過去同等的維安，狀告英國政府，法院判決敗訴。（美聯社）
哈利王子為了享有與過去同等的維安，狀告英國政府，法院判決敗訴。（美聯社）

英國哈利王子（Prince Harry）因為在英國無法再享有與過去相同程度的人身安全保護，向英國政府提起訴訟，28日受敗訴判決。

中央社引述法新社報導，英國國王查理三世（King Charles III）幼子哈利於2020年2月被告知在英國不再享有「同等程度」的公費安全保護後，向英國政府提起訴訟。

高等法院法官雷恩（Peter Lane）在長達52頁的判決書中提到：「2020年2月28日為原告設計的『訂製』程序在過去和現在都是合法的。」哈利2020年卸下王室職務後，與妻子梅根（Meghan）離開英國，搬到美國加州定居。

哈利去年12月在倫敦高等法院的聽審中表示，安全問題是他返回英國的阻礙。哈利的律師在法庭上代為陳述他的證詞：「英國是我的家，對我的子女而言也是文化傳承的核心所在。如果他們的安全無法得到保障，這就不可能實現。」

證詞中還提到：「我不能將妻子置於險境。而基於自身經歷，我也不願讓自己處於不必要的危險之中。」哈利的母親黛安娜王妃（Princess Diana）1997年在巴黎為躲避狗仔追逐而車禍喪命。政府律師反駁哈利「被特別針對」並受到「較差待遇」的主張，或沒有進行適當風險分析的指控。

英國內政部的委任律師伊迪（James Eadie）在法庭上表示，由於哈利已卸下王室職務，且多數時間居於國外，因此決定不再提供與先前相同等級保護。

此外，由於哈利先前在自傳中提到吸毒過往，也讓外界質疑他持有美國簽證的正當性。美國前總統川普近日表示若再度當選總統，不會像拜登（Joe Biden）一樣保護哈利王子，暗示可能會將他驅逐出境。川普說，「他（哈利王子）背叛了女王（伊麗莎白二世），這不能原諒。」他認為英國王室對哈利王子過於仁慈。

去年1月，哈利在自傳《備胎》中，自爆17歲時首次吸食古柯鹼，稱迷幻藥死藤水讓他感到放鬆，與梅根第一次約會之後也吸食了大麻，覺得古柯鹼像社交物品、讓他有歸屬感，大麻則幫助他撫平傷痛等。

據美國《移民暨國籍法》（INA），對移民官謊報吸毒史、病史，將會受到嚴厲懲罰，包括驅逐出境、禁止申請公民身分等。

不過，拜登政府稱，哈利王子只是在書上寫自己吸毒，並不代表這是真的，這可能是為了提升書籍銷售量的宣傳手法。

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