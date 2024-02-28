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為維安狀告英國政府 哈利王子遭判決敗訴

中央社倫敦28日綜合外電報導
哈利因為在英國無法再享有與過去相同程度的人身安全保護，向英國政府提起訴訟，今天受敗訴判決。(路透)
哈利因為在英國無法再享有與過去相同程度的人身安全保護，向英國政府提起訴訟，今天受敗訴判決。(路透)

英國哈利王子（Prince Harry）因為在英國無法再享有與過去相同程度的人身安全保護，向英國政府提起訴訟，今天受敗訴判決。

法新社報導，英國國王查理三世（King Charles III）幼子哈利於2020年2月被告知在英國不再享有「同等程度」的公費安全保護後，向英國政府提起訴訟。

高等法院法官雷恩（Peter Lane）在長達52頁的判決書中提到：「2020年2月28日為原告設計的『訂製』程序在過去和現在都是合法的。」

哈利2020年卸下王室職務後，與妻子梅根（Meghan）離開英國，搬到美國加州定居。

哈利去年12月在倫敦高等法院的聽審中表示，安全問題是他返回英國的阻礙。

哈利的律師在法庭上代為陳述他的證詞：「英國是我的家，對我的子女而言也是文化傳承的核心所在。如果他們的安全無法得到保障，這就不可能實現。」

證詞中還提到：「我不能將妻子置於險境。而基於自身經歷，我也不願讓自己處於不必要的危險之中。」

哈利的母親黛安娜王妃（Princess Diana）1997年在巴黎為躲避狗仔追逐而車禍喪命。

政府律師反駁哈利「被特別針對」並受到「較差待遇」的主張，或沒有進行適當風險分析的指控。

英國內政部的委任律師伊迪（James Eadie）在法庭上表示，由於哈利已卸下王室職務，且多數時間居於國外，因此決定不再提供與先前相同等級保護。

哈利 加州 查理三世

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