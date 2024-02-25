傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

英國國王查理三世 （Charles III）日前宣布罹癌後，收到外界如雪花般飛來的祝福卡片，白金漢宮也在社群媒體上發布查理三世閱讀其中部分卡片的影片。雖然官方並未說明是哪種癌症 ，但英國王室專家奎恩（Tom Quinn）爆料，查理三世的癌症比想像中危險，王室已在安排繼位計畫。

路透報導，查理三世登基還不到18個月，白金漢宮本月稍早宣布，這位現年75歲的英王被診斷出罹患癌症，他在治療期間，每周仍將接見首相、垂詢國事，並簽署公文，堅持履行國王職責。21日接見首相蘇納克、是查理三世展開治療後的第一次接見。

查理三世告訴英國首相蘇納克，自己收到外界許多祝福訊息，其中一些讓他不禁落淚。在這些來自全球逾7000封信件及卡片之中，有些寄件者分享自身抗癌經驗，也有人為查理三世祈禱，並祝他早日康復。

「抬頭挺胸，保持正面思考，別氣餒」，其中一封信件寫道。還有人發揮幽默感，寄出封面圖案為一隻狗戴著防護頭套的卡片，讓查理三世忍不住輕聲笑了出來。

英國每日鏡報報導，王室專家奎恩（Tom Quinn）認為，英王的病情促使王室針對威爾斯親王，安排繼位計畫，「英王查理三世也意識到，作為未來的國王，威爾斯親王是他目前所進行繼位計畫的核心；官員們原本假設，在繼位計畫前，英王查理至少到80幾歲都能保持健康，但實際上相關計畫現在已經開始，這或許顯示英王的癌症，可能比我們想像中更加危險」。

此外，他更稱繼任計畫具有高度機密性，退出王室、現居美國的哈利 王子（Prince Harry）不在計畫內。奎恩補充說道，歸咎於哈利在口述回憶錄《備胎》（Spare）中，接受一系列媒體採訪與對王室的批評，導致沒人要相信他，且哈利只要感到任何形式的被忽視，或並未獲得應有待遇的話，便直接訴諸媒體。