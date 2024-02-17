英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英國皇室的恩怨情仇即將翻開新的一頁？在英王查理宣告罹患癌症 後，八卦刊物稱他恐不久人世，因此積極想要撮合兩個嚴重失和的兒子威廉、哈利 放下歧見，一起為了皇室的未來再度攜手，無奈威廉完全不想包容哈利，哈利也不想熱臉貼冷屁股，讓查理又急又擔憂。另有八卦刊物甚至以封面報導，英皇室已在規畫威廉與妻子凱特 的加冕計畫，稱他們有可能很快就會繼位為新的國王與王后。

查理的身體狀況牽動英國王位的布局，專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，封面稱他大概剩下半年，所以忙著治療之餘，就是努力要讓兩個兒子和好，可惜一向心高氣傲的威廉打死不接受，威廉從小就被當成「未來的國王」受到各方呵護，脾氣相當頑固，哈利對外揭露兄弟之間的衝突，讓他十分沒面子，打定主意不想和好。由於查理若真的因為身體關係不得不退位，繼位的就會是威廉，哈利如果不跟他趕快恢復關係，未來倒楣的是自己，因此各方也都很注意威廉決定對這個弟弟怎麼做。

英王查爾斯被八卦刊物封面稱只剩下半年的生命。圖／摘自National Enquirer

除了哈利和威廉的問題外，「In Touch」雜誌稱英皇室已經開始在計畫威廉與凱特的加冕大典，免得查理很快就會把王位讓給兒子，威廉與凱特若要迅速繼位，加冕典禮的花費與規模都會比查理少得多，該雜誌稱預算可能才1500萬美元，不像查爾的加冕活動費用突破1億美元。可是查理也只有加冕更砸錢這一點比威廉強，威廉才40出頭就可能要登上王位，查理卻一直等到快74歲才成了英國國王，更悲哀的是，等了那麼久，當王沒多久，就又要再把位子交出去，等於在他的任內幾乎沒留下什麼代表性的政績，這點使他很難看得開。

不過「In Touch」又指出，查理自己為了身體狀況恐要退位很難接受，妻子卡蜜拉卻鬆了口氣，反而希望他早點卸下重擔，兩人可以過著輕鬆悠閒的退休生活。面子和裡子該怎麼選擇，查理還在掙扎中。