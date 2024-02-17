我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

俄監獄：納瓦尼命喪猝死症 家屬暫無法領回遺體

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

記者蘇詠智／即時報導
查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）
查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英國皇室的恩怨情仇即將翻開新的一頁？在英王查理宣告罹患癌症後，八卦刊物稱他恐不久人世，因此積極想要撮合兩個嚴重失和的兒子威廉、哈利放下歧見，一起為了皇室的未來再度攜手，無奈威廉完全不想包容哈利，哈利也不想熱臉貼冷屁股，讓查理又急又擔憂。另有八卦刊物甚至以封面報導，英皇室已在規畫威廉與妻子凱特的加冕計畫，稱他們有可能很快就會繼位為新的國王與王后。

查理的身體狀況牽動英國王位的布局，專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，封面稱他大概剩下半年，所以忙著治療之餘，就是努力要讓兩個兒子和好，可惜一向心高氣傲的威廉打死不接受，威廉從小就被當成「未來的國王」受到各方呵護，脾氣相當頑固，哈利對外揭露兄弟之間的衝突，讓他十分沒面子，打定主意不想和好。由於查理若真的因為身體關係不得不退位，繼位的就會是威廉，哈利如果不跟他趕快恢復關係，未來倒楣的是自己，因此各方也都很注意威廉決定對這個弟弟怎麼做。

英王查爾斯被八卦刊物封面稱只剩下半年的生命。圖／摘自National Enqui...
英王查爾斯被八卦刊物封面稱只剩下半年的生命。圖／摘自National Enquirer

除了哈利和威廉的問題外，「In Touch」雜誌稱英皇室已經開始在計畫威廉與凱特的加冕大典，免得查理很快就會把王位讓給兒子，威廉與凱特若要迅速繼位，加冕典禮的花費與規模都會比查理少得多，該雜誌稱預算可能才1500萬美元，不像查爾的加冕活動費用突破1億美元。可是查理也只有加冕更砸錢這一點比威廉強，威廉才40出頭就可能要登上王位，查理卻一直等到快74歲才成了英國國王，更悲哀的是，等了那麼久，當王沒多久，就又要再把位子交出去，等於在他的任內幾乎沒留下什麼代表性的政績，這點使他很難看得開。

不過「In Touch」又指出，查理自己為了身體狀況恐要退位很難接受，妻子卡蜜拉卻鬆了口氣，反而希望他早點卸下重擔，兩人可以過著輕鬆悠閒的退休生活。面子和裡子該怎麼選擇，查理還在掙扎中。

哈利 凱特 癌症

上一則

人權團體：俄羅斯各地紀念納瓦尼 至少212人被拘留

下一則

「我和我的冠軍女兒」印度童星病逝 處女作成告別作

延伸閱讀

英王罹癌後首露面 與王后上教堂 感謝各界關懷

英王罹癌後首露面 與王后上教堂 感謝各界關懷
查理三世罹癌後首發聲：衷心感謝 善意是對癌患最大鼓勵

查理三世罹癌後首發聲：衷心感謝 善意是對癌患最大鼓勵
英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況
凱特開刀、查理罹癌 英王儲威廉感謝民眾關心

凱特開刀、查理罹癌 英王儲威廉感謝民眾關心

熱門新聞

科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
漢莎航空一架從泰國飛往德國的航班上，一名乘客突然口鼻直冒鮮血暴斃身亡。（美聯社）

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

2024-02-10 04:09
哈佛大學連續第13年位居世界大學聲譽排名榜首。(美聯社)

泰晤士世界大學聲譽排名 榜首是它 中、台幾所上榜？

2024-02-13 11:28
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）

世界最古老鳥蛋 1700年驚見蛋液還在

2024-02-16 01:00
納瓦尼生前曾出現在一則影片中，影片日期為2月15日，納瓦尼看起來健康，精神狀況良好，露出笑容，而且還拿自己的財務狀況及法官的薪水開玩笑。(截取自英國衛報YouTube影片)

普亭頭號政敵納瓦尼驟逝 死前不久才在獄中開玩笑

2024-02-16 11:38
許多中國民眾不解，中國GDP都已經是日本的四倍了，為什麼日本對中國還是不服？（路透）

GDP已是日本四倍還不服中國？金燦榮：要等到這時候

2024-02-10 15:25

超人氣

更多 >
「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
川普金融詐欺被判罰3.55億 全靠這項有70年歷史的法條

川普金融詐欺被判罰3.55億 全靠這項有70年歷史的法條