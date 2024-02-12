英王罹癌後首露面 與王后上教堂 感謝各界關懷

英國國王查理三世11日與王后卡蜜拉一同上教堂，向等待的媒體揮手致意。(美聯社)

英國國王查理三世 （King Charles III）罹癌後，11日與王后卡蜜拉（Queen Camilla）一同上教堂，這是自白金漢宮近一周前宣布查 理患有癌症 以來首次公開露面。查理10日也首度發表聲明，「由衷感謝」各方的關心與支持。

英國廣播公司(BBC)報導，75歲的查理被拍到走進英格蘭東部桑德令罕宮附近的聖瑪麗抹大拉教堂。查理目前與卡蜜拉住在桑德令罕宮。查理與卡蜜拉同行時，向等待的媒體揮手致意，然後受到教堂教區長保羅威廉斯牧師的迎接。

查理在10日聲明中說：「最近幾天我收到許多支持與祝福，對此我由衷感謝。」他說：「所有受過癌症影響的人都知道，這種善意就是最大的安慰和鼓勵。」

查理罹患的據信並不是前列腺癌。白金漢宮表示，國王不久前曾就醫治療前列腺肥大的問題，期間醫師「注意到另一個需要關切的狀況」，並說接下來的檢查發現是「一種癌症」。

查理在接受治療期間無限期暫停出席公眾活動，但他將繼續履行部分行政職責，也透過電話與首相蘇納克（Rishi Sunak）進行每周例行會談。

卡蜜拉日前已表示，丈夫在這種情況下狀況「非常不錯」。