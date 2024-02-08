哈利探視罹癌英王30分鐘 沒去看威廉、凱特

英王查理三世6日傳出罹癌消息後，哈利王子（右）在得知消息後迅速返國探視父王，但這趟行程卻沒有安排與哥哥威廉王子（左）見面。（美聯社）

英國國王查理三世 （King Charles III）6日傳出罹癌消息，哈利 王子（Prince Harry）連夜從美國趕回英國探望，兩人會面約30分鐘，不過哈利這趟並沒有安排與哥哥威廉王子（Prince William）見面。王室專家分析，這顯示哈利與父親關係「些微解凍」，但與哥哥仍然「關係破裂」。

綜合媒體報導，英國廣播公司（BBC）報導，王室新聞記者雷爾夫（Daniela Relph）說，查理與哈利是一對「過去4年彼此很少見到面的父子」，再加上哈利聽聞父親罹癌後匆忙返國，及查理三世在倫敦等著哈利回來等情況，足以說明王室父子之間的關係「有一點解凍」。

至於王室兄弟的關係，雷爾夫表示，「行程表上沒有事情」能讓他們見到面。

據報導，凱特 王妃（Kate Middleton）上月開刀後住院兩周，威廉推遲了所有公開活動，承擔起照顧三個孩子的責任。

他7日首度公開露面，先參加授勳儀式，稍晚參加倫敦空中救護慈善機構（London's Air Ambulance Charity）的晚宴活動。

威廉在晚宴上感謝外界對王室的關心：「我想藉此機會表達感謝，謝謝大家對凱特和我父王的支持，尤其是最近這些日子，這些關心對我們所有人來說都意義重大」。

威廉也幽默說到：「過去幾周的焦點都集中在醫療，所以我想說，不然我來參加個空中救護單位的活動好了，這樣應該可以遠離一下這個話題吧。」

哈利則在倫敦的旅館過夜；他下周將前往加拿大，出席不可征服運動會（Invictus Games）相關活動。