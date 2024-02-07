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英相：英王罹「早期」癌症 哈利連夜抵倫敦探望

編譯中心／綜合6日電
英王查理三世6日在倫敦乘車離開克拉倫斯宮，白金漢宮周一晚間宣布，國王已開始接受癌症治療，治療一種未公開的癌症。（美聯社）
英王查理三世6日在倫敦乘車離開克拉倫斯宮，白金漢宮周一晚間宣布，國王已開始接受癌症治療，治療一種未公開的癌症。（美聯社）

英國王室昨天宣布，現年75歲的國王查理三世（King Charles III）罹患癌症。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）表示，查理的癌症是早期發現。

蘇納克接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示：「幸好疾病及早發現，現在大家將持續祝福他（查理）接受所需治療，並且完全康復。我想這是我們所有人都希望及祈禱的。」

白金漢宮6日表示，查理近期住院接受治療攝護腺肥大的手術時，發現另個健康問題，經診斷為癌症後已開始接受治療。王室未說明查理罹癌種類，但表示並非前列腺癌。

蘇納克還說：「英國各地許多家庭聽到這項消息時，會有相同的感受，也知道這對於所有人來說有何意義。所以我們全心祝福他，並滿懷期待我們儘快度過考驗。」

據報導，哈利王子（Prince Harry）已搭機連夜從美國洛杉磯趕到英國，6日飛抵倫敦希斯羅機場。妻子梅根（Meghan Markle）與兩名幼子則留在洛杉磯，沒有同行。他搭乘的黑色休旅車在兩台警車護送下駛離該機場，隨後被拍到抵達克拉倫斯宮（Clarence House），這是查理和妻子卡蜜拉在倫敦的住所。

在哈利抵達後不久，查理與卡蜜拉被媒體捕捉到離開克拉倫斯宮。有目擊者看到國王的直升機降落在白金漢宮。據了解，查理準備前往桑德靈厄姆（Sandringham），這是王室在諾福克郡的住所之一。

BBC指出，哈利王子返回英國是為了探望罹癌的父親，但不代表這次碰面會讓哈利和威廉王子（Prince William）聚集在一起。消息人士透露，目前哈利王子在倫敦期間，兄弟倆沒有見面的計畫。

英王罹癌的消息，或許會再度引發外界質疑：期待一位75歲長者要做好一連串公務是否公平。英國衛報5日分析，查理三世登基時，是多數男性已享受多年退休生活的年齡，如今命運似乎再為這位候位已久的君主帶來挑戰。

查理即位後作風相當謹慎，仍不忘關注他重視的環境等議題。據近期民調，逾5成受訪民眾肯定他的表現，僅9%認為他做不好。

正當查理漸上軌道，卻接連傳出攝護腺肥大和罹癌消息，預料會讓外界猜測未來他將如何塑造英王的角色。一如往例，白金漢宮希望展現一切如故、查理可以繼續工作；王后卡蜜拉先前被問到查理的健康時，也禮貌回應稱他恢復狀況「良好」。

白金漢宮聲明指出，查理對自身治療完全積極看待，期待盡早恢復完整執行公務。

英國哈利王子，攝於去年6月。（路透）
英國哈利王子，攝於去年6月。（路透）
英王查理三世6日在倫敦乘車離開克拉倫斯宮時揮手致意；白金漢宮周一晚間宣布，國王已...
英王查理三世6日在倫敦乘車離開克拉倫斯宮時揮手致意；白金漢宮周一晚間宣布，國王已開始接受癌症治療，治療一種未公開的癌症。（美聯社）

哈利 癌症 查理三世

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