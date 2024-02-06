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查理罹癌 梅根不與哈利一起回英探視 又繼續被攻擊

記者蘇詠智／即時報導
查理（左起）罹癌，威廉與哈利兄弟必須共同面對。（路透資料照片）
查理（左起）罹癌，威廉與哈利兄弟必須共同面對。（路透資料照片）

英王查理宣告罹患癌症，與皇室不和、已經住在美國許久的哈利王子立刻返英探視，但身旁並沒有妻子梅根的身影，梅根將留在加州的家中照顧一雙子女，對於她的決定，向來看她不順眼的英國民眾與一堆皇室專家，已經忍不住左右開攻。

梅根當初嫁到英國，英國民眾和媒體很快對她的善意就消耗殆盡，接著就是無窮盡的攻擊與嘲諷，給她的是滿滿的負面能量，她很理所當然的，盡量敬而遠之，只是皇室家族太過顯眼，由不得人自做主張。梅根不隨哈利返英探視父王查理，在皇室專家、英國媒體、挺皇派民眾眼中，簡直大逆不道，可是皇室人員過去很多讓她難以接受的地方，她感到「英國」就不是個對她有善意的地方，打從心裡就不想再回去。偏偏公關專家講了實話：「她如果沒有表現在家庭遭到大危機的此時，對查理和哈利表現出最大的憂心，公眾觀感很難好。」

換言之，又是一樣，皇室可以對她和哈利視若無睹、對他們態度冷淡，可是皇室若是出大事，他們不准不馬上表達支持與關心，最好像是天快要塌下來那樣的驚惶，才算是「勉強及格」，然而梅根才沒興趣配合演這一齣。

其實歐美媒體報導，梅根不回去，英國皇室人員也鬆了口氣，他們也不一定開心接待她，只是在公開的形象上，仍然要營造出「梅根有失得體」的感覺。至於哈利回到英國，同樣也有傷腦筋的事—完全不想理他的哥哥威廉，這下子很難不再碰到面，是否還要繼續冷戰？外界都等著瞧。

梅根決定留在美國照顧兒女，恐怕難以得到英國民眾諒解。（路透資料照片）
梅根決定留在美國照顧兒女，恐怕難以得到英國民眾諒解。（路透資料照片）
哈利（左）和威廉的心結難解，各方都好奇兩人再次碰頭會如何互動。（路透資料照片）
哈利（左）和威廉的心結難解，各方都好奇兩人再次碰頭會如何互動。（路透資料照片）

梅根 哈利 加州

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