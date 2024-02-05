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英媒：英王罹癌 本人「十分樂觀」 與哈利可望重修舊好

編譯盧思綸／即時報導
白金漢宮5日突發聲明證實英王查理三世罹患癌症，但並未說明是哪種癌症，據說由於發現得很早，醫生判斷預後狀況理想，他本人對於病情「十分樂觀」。（美聯社）
白金漢宮5日突發聲明證實英王查理三世罹患癌症，但並未說明是哪種癌症，據說由於發現得很早，醫生判斷預後狀況理想，他本人對於病情「十分樂觀」。（美聯社）

英國每日郵報報導，白金漢宮5日晚間突發聲明證實英王查理三世罹患癌症，但並未說明是哪種癌症，據說由於發現得很早，醫生判斷預後狀況理想，他本人對於病情「十分樂觀」，堅持照常處理國務，僅延後出席公眾活動。

75歲查理三世上個月因攝護腺肥大接受手術並住院三天，之後被診斷出罹患癌症，接下來將照常處理國事和官方文書，並依循醫生建議延後公開行程。

「國王對於醫療團隊的迅速干預表達感謝，對於自身治療抱持相當樂觀的態度，期待盡快全面復職」，「陛下選擇透露診斷結果是為了杜絕外界揣測，希望有助於大眾理解世上所有受癌症影響的患者。」

除了並非攝護腺癌之外，白金漢宮並未提供關於癌症的更多細節。

每日電訊報指出，查理已經致電親友，而日漸疏遠的次子哈利也將獨自從加州飛回倫敦看望父王，這將是兩人睽違18個多月後首次團聚，外界揣測這可能是父子重修舊好的契機。

除了卡蜜拉王后一直陪伴在查理身旁外，先前因妻子凱特王妃動手術而請長假的威廉王子也將重返崗位，協助父王打理國事。

消息指出，英王最早是在上周得知罹癌，儘管如此仍堅持前往諾福克教堂做禮拜，當時還熱情向其他禮拜民眾揮手致意。

英國首相蘇納克也在白金漢宮發出聲明前事先被告知，並期盼英王「早日康復」。

世界各地的國家元手和政治人物也紛紛致意，包括拜登總統表示可能會致電查理三世表達關切，加拿大總理杜魯多和前總統川普均表達祝福早日康復。

癌症 查理三世 拜登

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