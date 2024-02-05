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英王常因運動受傷 打馬球墜馬昏迷、滑雪遇雪崩險喪命

編譯盧思綸／即時報導
白金漢宮6日證實英國國王查理三世罹患癌症，已展開治療，他本人對於病情「相當樂觀」，期待盡快復原以全面履行職務。他的身體狀況大致相當健康，倒是過去時常因運動活動受傷。（美聯社）
白金漢宮6日證實英國國王查理三世罹患癌症，已展開治療，他本人對於病情「相當樂觀」，期待盡快復原以全面履行職務。他的身體狀況大致相當健康，倒是過去時常因運動活動受傷。（美聯社）

英國衛報報導，白金漢宮於當地時間6日證實英國國王查理三世（King Charles III）罹患癌症，並且已經展開治療，未來將延後出席公開活動，而他本人對於病情「相當樂觀」，期待盡快復原以全面履行職務。

75歲查理三世上個月因攝護腺肥大接受手術並住院三個月，期間發現被診斷出罹患癌症，但白金漢宮並未提供關於罹癌的更多細節。

回顧英王的身體狀況大致相當健康，倒是時常因運動活動受傷，包括多次因打馬球墜馬甚至昏迷仍難以放棄，還有一次跑到最危險雪道滑雪遭遇雪崩險些喪命。

近年，他曾二度中鏢新冠肺炎，第一次是接種疫苗前，當時僅出現輕微症狀，包括喪失味覺和嗅覺，事後分享獨自隔離期間沒有親友陪伴「感到異常沮喪且痛苦」。之後接種三劑疫苗後依舊中招，所幸並無大礙。

另外，查理熱愛打馬球，從事馬球運動四十多年數次受傷仍難以放棄，直到2005年才肯服老退役。

1980年，他打馬球時從馬背上摔下來，還被馬踢傷縫了六針，導致左臉頰上有一道兩英吋長的月牙形疤痕；還有一次打馬球被擊中喉嚨，因而失聲十天。同年，他結束一場在佛州的馬球賽後突然昏倒，不得不吊點滴，當時遭到施壓放棄馬球。

1990年，他在馬球賽中摔斷右手臂，其中一處骨折未癒，三個月後二次手術；1992年，左膝軟骨撕裂進行修復手術；1993年再次受傷，加重背部舊傷。

因為長年飽受背痛之苦，查理三世出訪時隨身攜帶特製坐墊，主要用來緩解疼痛，王椅上也有個相同作用的紅色天鵝絨坐墊。

除了馬球之外，查理三世也喜歡滑雪。不過在1988年時，他到歐洲最危險雪道之一的克洛斯特斯（Klosters）滑雪遇到雪崩差點喪生，當時他設法跳到岩架上，並救起友人湯金森（Patti Palmer-Tomkinson），另一名同行友人林賽（Hugh Lindsay）則不幸罹難。他事後回想表示從未見過如此可怕的事。

在養生方面，查理三世素來推崇食用有機食品，並且早在1990年便推出自創品牌Duchy Originals販售有機農產品，而且經營得有聲有色。

此外，他一直是輔助與另類療法的倡議者，曾敦促衛生部長採用更全面的措施解決疾病問題。

查理三世 癌症 疫苗

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