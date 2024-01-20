威廉、凱特被爆「關係降冰點」 為了小喬治大吵

威廉（左）與凱特被爆因為兒子的教育問題大吵。（路透資料照片）

英國王室最要面子，可惜已經有個叛逆的王子哈利 和他的妻子梅根 ，一再對外放話稱被欺負、要求王室道歉，現在又被八卦刊物爆料，稱總是「鶼鰈情深」模樣的未來國王威廉、王后凱特 ，其實最近為了一件無法迴避的大事意見不合，威廉擺出國王的架子，要凱特只有乖乖配合，不准違逆，讓凱特又氣又委屈，彼此感情也降到低點。

凱特想重塑英國王室的新形象，公開場合都盡量討人喜歡。（路透資料照片）

這件事情就是他們兩個大兒子喬治的教育問題，威廉和弟弟哈利一如王室傳統，是在著名的伊頓公學待了好幾年，這間名校號稱富二代都不一定進得去，歷屆學生之中除了王親國戚，也有不少未來在英國的政經界有重要地位，威廉當然很堅持要把喬治也送進去。

威廉（右）希望把大兒子喬治送進自己以前的學校求學。（路透資料照片）

但對凱特而言，王室不能再繼續給人「食古不化」、「不能與時俱進」的負面印象，在英國已有不容忽視的聲音抨擊王室就是一群不合時宜又享特權的既得利益者，應該要廢了王室、走向共和，因而王室重要成員不能再像過去那樣，要有一番新的面貌。既然喬治也是威廉之後的王位繼承人，凱特希望能把喬治送到新世紀的名校，接受新派的教育，才能與威廉樹立王室現代化的新形象，成為符合新時代人民期望的王后和國王，誰知道光是這一件事，威廉就不肯放棄傳統。

根據「Globe」雜誌，威廉雖然還只是王儲，已經把自己當成國王，控制欲強大到讓凱特難受，而且擺出「只能聽我的，沒有第二句話」的態度，凱特傷心難過，夫妻之間也陷入低潮。