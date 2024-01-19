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獨家／檢方確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

果真都為了妻子？哈利真正惹怒威廉竟是為這句話

記者蘇詠智／即時報導
哈利（左）和威廉之間的深深心結很難打開。（路透資料照片）
哈利（左）和威廉之間的深深心結很難打開。（路透資料照片）

英國哈利王子與皇室之間的不和，短期內很難化解，他和未來將繼位成英國國王的哥哥威廉，更有很深的心結，怎麼樣都打不開。外界並不明白兩人到底是從哪一件事、哪個時間開始結下這麼深的仇怨，但最近將出皇室新專書的作者羅伯哈德曼表示，自己深信在Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」中，哈利有一段話，一定讓威廉看了非常刺眼，覺得那是兄弟之間再也難回到昔日親密的關鍵之一。

原來哈利那一番話講到的是未來的婚配對象，認為：「家族裡很多人，特別是『那個人』，會好像被催促或是被誘惑要和適合的人結婚而不是跟命中注定要跟你在一起的人結合，這就看你是用腦袋做決定還是用心做決定。我的媽媽（黛安娜），她絕大多數決定都是從心出發，而我是我媽媽的孩子。」

羅伯哈德曼認為這等於是同一時間既羞辱你的兄弟又羞辱他的擇偶考量，難怪威廉會氣到不想跟哈利和解，只是哈利據傳最剛開始不滿威廉，也是因為威廉打心裡不信任梅根，覺得他跟梅根認識、交往沒多久就想結婚，要他再多考慮清楚，令自覺是為愛情而娶妻的哈利心頭火起。照這樣看來威廉同樣也是同時羞辱了哈利和哈利的擇偶考量，兄弟倆是半斤八兩。

另一點嚴重的不和，在於威廉對於隱私極端重視，偏偏哈利每次一要抱怨起家人，就會把很多外界不得而知、威廉也不願被外界知道的往事都翻出來，像是兄弟間曾經肢體衝突等等，哈利對外面講得愈多，威廉就愈氣，兩人之間就愈沒有和好的可能。

凱特（左）與梅根是彼此丈夫爭執的來源。（路透資料照片）
凱特（左）與梅根是彼此丈夫爭執的來源。（路透資料照片）

哈利 梅根 Netflix

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