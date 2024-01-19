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童年曾動刀 腦殼留7公分疤…凱特妃住院 媒體曝光病史

編譯中心╱綜合18日電
凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。(路透資料照片)
凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。(路透資料照片)

英國威爾斯王子妃凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右，她的夫婿威廉王子一直陪在她身邊；王室稱凱特的手術與癌症無關，但未進一步闡明細節。這並非凱特的健康情況首次受到關注，她2011年曾被拍到額頭左側留有長約7公分的疤痕，引起不少猜測；2012年懷喬治王子時害喜很嚴重，現在則傳出動腸胃手術。

42歲的凱特妃16日住進瑪麗勒龐路(Marylebone)的「倫敦診所」(London Clinic)，17日接受預先安排好的腸胃手術，預計住院10到14天，再返回溫莎的自家調養康復；手術的原因不對外公開，但據了解並非癌症。

媒體攝影師指，有人看到41歲的英國王位第一順位繼承人威廉王子，於當地時間中午12時35分左右駕車駛出倫敦診所（The London Clinic）。

一名消息人士告訴Us Weekly，威廉取消了2個出國行程，幫忙照顧3個孩子，包括10歲的喬治王子（Prince George）、8歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和5歲的路易斯王子（Prince Louis）。威廉王子一家五口最近一次合體公開露面，是在去年12月的王室聖誕禮拜儀式上。

英國每日郵報報導，指出，英國王室證實凱特小時候動過手術，因此左腦殼留有3吋的疤痕；2011年，王子妃在克拉倫斯宮黑領結私人晚宴上，疤痕首度被人瞧見；官方聲明解釋，疤痕是她兒時手術留下的，但原因屬私事，不便細述。

王室消息來源證實，那是一場「相當嚴重」的手術，但也未進一步透露。當時外科醫學界揣測，該疤痕不大可能是與腫瘤有關的手術造成，認為可能與移除胎記有關。

另外，凱特妃2012年懷喬治王子時害喜很嚴重，住院三天。此後2014年懷夏綠蒂公主、2018年懷路易王子時，也都妊娠劇吐(hyperemesis gravidarum)得很嚴重，但她只在肯辛頓宮調養，並未住院。凱特後來在2020年透露，她會透過冥想、深呼吸來幫助控制症狀。

接下來就是這幾天因腸胃病接受手術，凱特有可能接受醫囑，調養兩、三個月。至於何時返回履行王室職務，則要看醫生建議，但最快不會早於復活節

英國威廉王子開車前往倫敦一家私人醫院，探視腹部開完刀正在休養的妻子凱特。(美聯社...
英國威廉王子開車前往倫敦一家私人醫院，探視腹部開完刀正在休養的妻子凱特。(美聯社)

凱特 癌症 復活節

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