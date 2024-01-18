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凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

編譯潘勛／綜合18日電
凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。（路透資料照片）
凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。（路透資料照片）

英國王室消息人士18日透露，威爾斯王子妃凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右；每日郵報(Daily Mail)統計已知歷史，表示王子妃小時候動過手術，左邊腦殼留有3吋術後傷疤，2012年懷喬治王子時害喜很嚴重，現在則傳出動腸胃手術。

42歲的凱特妃16日住進瑪麗勒龐路(Marylebone)的「倫敦診所」(London Clinic)，17日接受預先安排好的腸胃手術，預計住院10到14天，再返回溫莎的自家調養康復；手術的原因不對外公開，但據了解並非癌症

凱特妃小時候就動手術，因此左腦殼留有3吋的疤痕；2011年，王子妃在克拉倫斯宮黑領結私人晚宴上，疤痕首度被人瞧見；官方聲明解釋疤痕是她兒時手術留下的，但原因屬私事，不便細述。王室消息來源證實，那次手術很重大，但也未進一步透露。外科醫學界揣測，疤痕不是腫瘤手術造成的，可能是為了除掉胎記。

另外，凱特妃2012年懷喬治王子時害喜很嚴重，住院三天。此後2014年懷夏綠蒂公主、2018年懷路易王子時，也都妊娠劇吐(hyperemesis gravidarum)得很嚴重，但只在肯辛頓宮調養，並未住院。

接下來就是這幾天因腸胃病接受手術。她有可能接受醫囑，調養兩、三個月。返回履行王室職務，要看醫生建議，但最快不會早於復活節

凱特 癌症 復活節

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