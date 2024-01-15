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哈利、梅根生女兒竟因此事觸怒女王 她前所未有發火？

記者蘇詠智／即時報導
梅根（左起）與哈利被爆料因為女兒命名事件上沒講實話，讓伊莉莎白二世女王很生氣。（路透資料照片）
梅根（左起）與哈利被爆料因為女兒命名事件上沒講實話，讓伊莉莎白二世女王很生氣。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根，在英國大多數民眾眼中的人氣已經深陷谷底，但與他們為敵、曾被他們告上法庭而敗訴的英國小報「每日郵報」，藉機揭露在一本最新查理國王的專書中，有皇室人員表示，哈利和梅根拿已故的伊莉莎白二世女王的父親、丈夫稱呼她的暱稱「莉莉白」為女兒命名，還稱曾經徵求過她的同意，讓她火冒三丈，該人員還形容「從沒看過她那麼生氣」。

哈利和梅根對於英國皇室有一連串的怨言，偏偏每次的爆料雖然成功炒熱話題，卻沒有帶旺自己，反倒使歐美皇室迷對他們兩個厭惡至極，影響到許多大品牌都不願意跟他們合作，各方預期他們在2024年的最大目標就是與皇室和解，不料宿敵「每日郵報」就要在此時捅上一刀，使他們的形象更滑落，想翻身更加困難。

英國人民至今大都還很懷念伊莉莎白二世女王，哈利和梅根敢把這位奶奶給弄到暴怒，絕對不會受到諒解。「紐約郵報」八卦版則報導，有消息來源指出，他們確實有跟女王講過這件事，可是比較偏向是「知會」，並不像是「徵求同意」，難怪當他們說女王「事先同意」，會令女王這麼火大。

對於這些爆料，哈利和梅根暫時沒有任何回應。

伊莉莎白二世女王深受英國民眾懷念，也鮮少在公眾眼前發怒。（路透資料照片）
伊莉莎白二世女王深受英國民眾懷念，也鮮少在公眾眼前發怒。（路透資料照片）
莉莉白的名字有特別的來源，卻造成許多風波。（路透資料照片）
莉莉白的名字有特別的來源，卻造成許多風波。（路透資料照片）
哈利（右）與梅根又被向來與他們為敵的八卦小報狠招攻擊。（路透資料照片）
哈利（右）與梅根又被向來與他們為敵的八卦小報狠招攻擊。（路透資料照片）

哈利 梅根

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