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酸民自行腦補超厲害 梅根又多一條罪名

記者蘇詠智／即時報導
梅根（左）與哈利始終躲不掉皇室特派員與酸民的各種攻擊。（路透資料照片）
梅根（左）與哈利始終躲不掉皇室特派員與酸民的各種攻擊。（路透資料照片）

才過去沒多久的2023年，對英國哈利王子與妻子梅根並非順利、輕鬆的一年，他們先是被終止了Spotify的高價合約，接著梅根雖然和美國最大的經紀公司合作，大半年下來沒有促成任何一個新的大品牌合約，加上與英皇室本來看似有逐步和解的機會，又因為過去跟他們走得很近的皇室專書作者歐密德斯高比出了「終局之戰」這本書，意外爆出「荷蘭語版本揭露梅根所指的皇室種族歧視者是查爾斯與凱特」的風波，再度跟皇室關係搞砸。2024年展開還不到一個月，已有皇室特派員忍不住再捅一刀，稱哈利與梅根現在處於史上最低谷，接下來的一整年恐怕需要很多努力，才有翻身的希望。

除了皇室特派員接連不斷的攻擊之外，不放過梅根的酸民也是非常多，她在嫁給哈利之前演出的影集代表作「無照律師」，在美國重新回歸Netflix上架後，收視排名超亮眼，連續稱霸冠軍寶座好幾周，該劇也被傳有可能捲土重來、推出新的續篇，八字雖然還沒一撇，她是否也回歸已被熱烈討論，偏偏本屆金球獎頒獎典禮，幾位「無照律師」主角被邀請一起頒發大獎，等於在典禮舞台上「小團圓」，只是梅根並未參與，被稱當天另有已答應的活動，只能婉拒金球獎主辦單位，酸民馬上綜合了部分演員的談話內容，逕自宣布：「梅根在『無照律師』劇組的人緣很差，大家都討厭她。」

他們堅信這一點的理由，除了梅根不當金球獎嘉賓外，還有主要演員之一吉娜托瑞斯透露沒有梅根的電話號碼，因此劇組成員之間有個群組，梅根就非成員，這樣就等於「大家都討厭她」。其實梅根據知和男主角派屈克亞當斯還是好友，也有一些該劇演員到現在還跟她有交情，並沒有「被所有人討厭」，只不過這種小事，她也無心出來特別反駁，畢竟她還有更傷腦筋的事情—挽回她與哈利的公眾形象要努力。

梅根又被酸民無限腦補後攻擊。（路透資料照片）
梅根又被酸民無限腦補後攻擊。（路透資料照片）

梅根 哈利 金球獎

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