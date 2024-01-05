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亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

編譯中心╱綜合4日電
汶萊馬丁王子(左)與女友即將步入禮堂。(取材自Instagram)
汶萊馬丁王子(左)與女友即將步入禮堂。(取材自Instagram)

有「亞洲最帥王子」封號、現年32歲的汶萊馬丁王子(Prince Abdul Mateen)要結婚了，作為汶萊蘇丹的第四個兒子、王位第五順位繼承人的他，保守估計身家超過千億美元，日前他在Instagram上PO出與交往多年的豪門千金女友Anisha Isa的甜蜜合影，Anisha手上的超閃鑽石戒指，再度成為焦點。

綜合外電報導，馬丁王子和Anisha Isa將在7日舉辦為期10天婚禮，之前在跨年當天，王子特地上傳他和未婚妻的合影，Anisha Isa手上的超閃鑽石讓網友情不自禁放大端看，想知道未來汶萊王子妃的求婚戒到底有幾克拉。

據報導，先前馬丁妹妹結婚時，Anisha Isa也出現在賓客名單當中，就已經讓外界判斷兩人好事將近，現在在汶萊國內，也都張貼了他們兩個即將舉辦婚禮的喜訊。

報導稱，馬丁是汶萊蘇丹博爾基亞（Hassanal Bolkiah）的第四個兒子，目前是汶萊王位的第五順位繼承人，Instagram帳號擁有240多萬名追隨者，日前的貼文一出，迅速獲得近55萬個讚。

正式婚禮會在1月11日於奧馬爾·阿里·賽義夫丁蘇丹清真寺（Omar Ali Saifuddien Mosque）舉行。之後，將舉行王室婚宴，屆時將有來自世界各地的賓客參與。據悉，英國威爾斯親王、王儲威廉和王妃凱特也將出席婚禮。

凱特

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