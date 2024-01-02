派對王子密會名媛曾被拍 丹麥王儲翻轉印象

丹麥王儲佛瑞德里克（左）與受丹麥人愛戴的瑪麗王妃。（美聯社）

丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）在2023年最後一天宣布退位，傳位給王儲佛瑞德里克（Crown Prince Frederik）。他從叛逆少年「覺醒」為愛家男人，體現丹麥寬鬆自由的君主制度。但另有傳聞指，丹麥女王退位是為了留住備受愛戴的長媳瑪麗王妃（Princess Mary），王儲去年被拍到與一名墨西哥 離婚名媛密會，但遭王室駁斥不實謠言。

綜合媒體報導，年輕時的佛瑞德里克愛開快車和刺激的生活，被認為是個被寵壞的派對王子。

但他1995年從阿爾胡斯大學（Aarhus University）畢業，成為第一位完成大學教育的丹麥王室成員，人們對他的看法開始轉變。

佛瑞德里克能說英語、法語和德語，他在丹麥三軍訓練下真正邁向成熟。他曾於海軍蛙人部隊服役，在1995年接受測驗的300名新兵中，包括他在內僅有4人通過所有測驗，當時他還被暱稱為「企鵝」。

2000年，他前往格陵蘭 參加為期4個月的3500公里滑雪遠征。他大膽無畏的一面導致他曾因雪橇和摩托車等事故被送醫治療，但他的人氣從此暴增。

王室專家分析，「他熱愛運動，會出席音樂會和足球 賽，這讓他比他的母親更平易近人。」

佛瑞德里克熱衷於環境事務，他在母親瑪格麗特二世陰影下悄悄發揮影響力，支持丹麥及其尋找氣候危機解決方案的行動。

丹麥王儲佛瑞德里克（左）曾與墨西哥離婚名媛卡薩諾瓦（右）傳出婚外情。（取材自Ｘ平台）

不過，英國每日郵報報導指出，丹麥女王宣布退位的時機引起揣測，因為在幾周前，佛瑞德里克在馬德里被拍到與47歲的墨西哥離婚名媛、實境秀女星卡薩諾瓦（Genoveva Casanova）一起外出，並回到她住的公寓，引起外遇傳聞。

佛瑞德里克的妻子瑪麗王妃在丹麥極受歡迎，支持度高達85%，因此有人揣測，女王急著讓位，是為了保住佛瑞德里克的婚姻。佛瑞德里克將於1月14日繼位，瑪麗將升格為王后。