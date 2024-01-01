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丹麥女王急退位為留住長媳？ 王儲被拍到與墨西哥名媛密會引揣測

編譯田思怡／即時報導
55歲的丹麥王儲佛瑞德里克(左圖右)去年10月在馬德里被拍到與47歲的墨西哥社交名媛卡薩諾瓦(左圖左)一起外出，並回到她住的公寓，引起外遇傳聞。(取材自YouTube)
55歲的丹麥王儲佛瑞德里克(左圖右)去年10月在馬德里被拍到與47歲的墨西哥社交名媛卡薩諾瓦(左圖左)一起外出，並回到她住的公寓，引起外遇傳聞。(取材自YouTube)

丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）12月31日在直播的新年談話中，意外宣布將於1月14日在位屆滿52年時退位，交棒給長子、王儲佛瑞德里克（Crown Prince Frederik）。英國每日郵報報導，83歲的丹麥女王突然宣布退位，震驚全國，也引起揣測，指她是為了留住丹麥人愛戴的長媳瑪麗王妃(Princess Mary)，因為王儲佛瑞德里克去年10月被拍到與一名墨西哥社交名媛密會。

報導說，丹麥女王宣布退位的時機引起揣測，因為在幾周前，55歲的佛瑞德里克在馬德里被拍到與47歲的墨西哥社交名媛、實境秀女星卡薩諾瓦(Genoveva Casanova)一起外出，並回到她住的公寓，引起外遇傳聞。

佛瑞德里克的妻子瑪麗王妃在丹麥極受歡迎，支持度高達85%，因此有人揣測，女王急著讓位，是為了保住佛瑞德里克的婚姻。佛瑞德里克將於1月14日繼位，瑪麗將升格為王后。

每日郵報引述去年10月拍到佛瑞德里克與卡薩諾瓦密會的西班牙雜誌「閱讀」(Lecturas)的報導指出，兩人當天一起欣賞畢加索展、穿過公園，之後共進晚餐。

報導說，晚上7點左右，兩人分開進入卡薩諾瓦的公寓大樓，兩小時後，也就是9點左右又前後腳走出公寓，都換上晚宴服裝，進入同一輛車。之後前往一家餐廳用餐，並觀賞佛朗明哥舞蹈表演，直到凌晨1時才離開餐廳 ，一起乘車返回女方寓所。

報導說，佛瑞德里克在翌日早上8點半才離開女方寓所，提著行李乘車搭機返回丹麥。佛瑞德里克多次進出女方公寓都被拍到。

照片曝光後，王儲夫婦未回應，卡薩諾瓦則發表聲明否認與弗雷德里克有染，斥之為「惡毒」和不實謠言。

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