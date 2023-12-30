紀錄片、回憶錄沒大賺 「年度輸家」哈梅傳陷經濟危機

哈利（後左）、梅根被認為還有機會靠一雙子女賺大錢。(取材自Instagram)

英國哈利 王子與妻子梅根 自從離開英國到美國打天下，已經過了三年多，除了與英國王室鬧僵、和未來會登上國王與王后之位的兄嫂威廉與凱特 恐怕永遠難和好之外，並沒有太亮眼的成績。儘管接受歐普拉的電視專訪、推出Netflix紀錄片、哈利自己也出了回憶錄，卻都沒能順利帶來大筆收入，且還因為廠商怕沾上他們得罪王室，對他們保持一定的距離，英國媒體已再三唱衰，稱他們陷入經濟危機。

梅根今年春天還興高采烈宣布與美國最大的經紀公司之一簽下新約，得到該公司的黃金團隊來幫她打點，結果到現在好幾個月，沒有真的簽下任何豐厚新約，向來唱衰她不遺餘力的英國媒體，指她今年相當不如意，期待半天的高價代言都進不來，而她和哈利在加州又過慣優裕的生活，已經面臨很大的經濟壓力，後悔不該惹毛英國王室，開始在想如何改善彼此的關係。

有公關專家指出，哈利與梅根不如自己期望的在美國施展得開，是因為好萊塢名流大都現實，不願意冒犯為了他們得罪英國王室、影響自己作品進入英國的風險。出身自演藝圈的梅根尤其感受到這種人情冷暖，所以很明白要快點與王室改善關係，否則她與哈利的路都會被斷了，走不下去。

根據「時人」最新報導，哈利與梅根除了英國現任國王查理之外，是不用奢望可以藉威廉、凱特之助與王室大和解，該刊物稱威廉與凱特都已經放棄和哈利修補裂痕，表示：「他們倆個都不是活在過去的人，而是放眼未來。」換言之，昔日曾經跟哈利關係多好，都無法再回去了，目前彼此就是斷了聯絡，未來也不用再麻煩。

雖然美國媒體和民眾對他們的態度比英國友善不少，但重量級刊物「好萊塢報導」，竟把哈利與梅根列入「年度輸家」的名單，據八卦媒體報導，他們對此很有意見。

但也有專家建議哈利與梅根還有一張王牌，就是他們的一雙子女亞契、莉莉，美國超多人好奇這對在當地成長的王子、公主，哈利和梅根如果改拍他們一家在美國的經歷，不只會有很多人想看，又不必再去揭王室瘡疤，繼續搞壞關係，真的值得考慮。