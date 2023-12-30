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紀錄片、回憶錄沒大賺 「年度輸家」哈梅傳陷經濟危機

記者蘇詠智／綜合29日電
哈利（後左）、梅根被認為還有機會靠一雙子女賺大錢。(取材自Instagram)
哈利（後左）、梅根被認為還有機會靠一雙子女賺大錢。(取材自Instagram)

英國哈利王子與妻子梅根自從離開英國到美國打天下，已經過了三年多，除了與英國王室鬧僵、和未來會登上國王與王后之位的兄嫂威廉與凱特恐怕永遠難和好之外，並沒有太亮眼的成績。儘管接受歐普拉的電視專訪、推出Netflix紀錄片、哈利自己也出了回憶錄，卻都沒能順利帶來大筆收入，且還因為廠商怕沾上他們得罪王室，對他們保持一定的距離，英國媒體已再三唱衰，稱他們陷入經濟危機。

梅根今年春天還興高采烈宣布與美國最大的經紀公司之一簽下新約，得到該公司的黃金團隊來幫她打點，結果到現在好幾個月，沒有真的簽下任何豐厚新約，向來唱衰她不遺餘力的英國媒體，指她今年相當不如意，期待半天的高價代言都進不來，而她和哈利在加州又過慣優裕的生活，已經面臨很大的經濟壓力，後悔不該惹毛英國王室，開始在想如何改善彼此的關係。

有公關專家指出，哈利與梅根不如自己期望的在美國施展得開，是因為好萊塢名流大都現實，不願意冒犯為了他們得罪英國王室、影響自己作品進入英國的風險。出身自演藝圈的梅根尤其感受到這種人情冷暖，所以很明白要快點與王室改善關係，否則她與哈利的路都會被斷了，走不下去。

根據「時人」最新報導，哈利與梅根除了英國現任國王查理之外，是不用奢望可以藉威廉、凱特之助與王室大和解，該刊物稱威廉與凱特都已經放棄和哈利修補裂痕，表示：「他們倆個都不是活在過去的人，而是放眼未來。」換言之，昔日曾經跟哈利關係多好，都無法再回去了，目前彼此就是斷了聯絡，未來也不用再麻煩。

雖然美國媒體和民眾對他們的態度比英國友善不少，但重量級刊物「好萊塢報導」，竟把哈利與梅根列入「年度輸家」的名單，據八卦媒體報導，他們對此很有意見。

但也有專家建議哈利與梅根還有一張王牌，就是他們的一雙子女亞契、莉莉，美國超多人好奇這對在當地成長的王子、公主，哈利和梅根如果改拍他們一家在美國的經歷，不只會有很多人想看，又不必再去揭王室瘡疤，繼續搞壞關係，真的值得考慮。

哈利（左）與梅根今年一整年的發展並不很如意。（路透資料照片）
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哈利 梅根 凱特

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