英王聖誕談話：多多幫助不幸的人、關心全球衝突

英王查理三世 (King Charles III)今天在聖誕談話中,呼籲社會大眾在經濟困難與全球衝突不斷之際,要多多幫助不幸的人,並強調善良、憐憫與關心環境的重要性。

這是查理三世登基後,第2次發表聖誕談話,他也向志工、慈善工作者以及在節日期間關懷他人的大眾致敬。

75歲的查理三世說:「當許多人面臨真正困難時,我們必須利用現有方式來協助那些不如我們幸運的人,這一點尤為重要。」

查理三世在白金漢宮一棵真聖誕樹旁發表談話,這項傳統可追溯到他的曾祖父喬治五世(George V)1932年透過廣播發表聖誕文告。查理身旁這棵聖誕樹,將在節日過後重新栽種到泥土裡。

“The words of Jesus seem more relevant than ever - ‘Do to others as you would have them do to you.’”



- King Charles III in his Christmas Message to the UK and Commonwealth, 2023 pic.twitter.com/JAhAjT3HVy