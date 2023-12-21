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股東梅根拍廣告甘願跑龍套 結果爆笑

編譯潘勛／綜合20日電
梅根步出鏡頭前想與團隊某人碰拳，結果失誤沒碰著，引眾人爆笑。(取材自Instagram)
梅根步出鏡頭前想與團隊某人碰拳，結果失誤沒碰著，引眾人爆笑。(取材自Instagram)

英國薩賽克斯公爵夫人、哈利王子妃梅根竟然甘願擔任廣告跑龍套角色！在咖啡公司「聰明特調」(Clevr Blends，暫譯)新廣告裡，梅根扮演一個「背景角色」，以實習生的姿態在片中站在櫃台摺紙盒、在電腦前打字、遞咖啡給主管；當然，外界不會沒注意到，梅根其實是「Clevr」的股東。

來源：YouTube

每日郵報報導，2018年嫁給哈利的梅根最近重拾表演工作，在她持股的時尚燕麥咖啡品牌Clevr Blends推出的網路廣告軋了一角。Clevr Blends在Instagram的官方帳號19日發布一支短片，由創始人之一兼執行長曼多薩（Hannah Mendoza）擔任主角，她在片中感謝公司員工，並帶領觀眾參觀公司總部幕後運作情況。

廣告最後部分，梅根步出鏡頭前想與團隊某人碰拳，結果失誤沒碰著，引發眾人爆笑。梅根自2020年起便是這家時尚燕麥拿鐵飲公司的投資人。

聰明特調Instagram上的標題寫道：「嘿，你現在叫我們好忙！得叫些活力飲恢復精力才行。十分感謝各位今年的熱愛支持，感謝大家讓我們這分熱愛拿鐵的夢能持續下去，生意很好。」

現年42歲的梅根2020年12月證實，自己有投資Clevr品牌，金額不詳；公司產品有各色拿鐵咖啡粉。也在當時，梅根用自己的關係來替公司促銷，曾寄一籃子的產品給鄰居、名主持人歐普拉(Oprah Winfrey)，而歐普拉替她上線分享。

梅根過去三年對自己的投資十分低調，但今年11月為公司產品打上滿滿的五星評分，還貼出她擁抱門多薩的照片，貼文寫道：「我最愛以這樣一天起頭及結束了」。

到目前為止，梅根上一次在戲劇作品演出是美國熱門影集「無照律師」（Suits）裡的律師助理，這也是她從事表演工作以來最出名的角色。影集已於2019年結束下檔。

梅根 咖啡 投資

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