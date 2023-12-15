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想和好得先把嘴巴閉緊？英王對梅根、哈利下了嚴厲要求

記者蘇詠智／即時報導
英王查理據傳對於和鬧不愉快的兒子、媳婦和解，有自己很堅持的條件。（路透資料照片）
英王查理據傳對於和鬧不愉快的兒子、媳婦和解，有自己很堅持的條件。（路透資料照片）

和英國皇室還沒有修補關係的哈利王子與妻子梅根，最新的大計畫就是要設法得到皇室的原諒，再度接納他們倆？根據「紐約郵報」八卦版的報導，哈利和梅根之前聯同一雙子女亞契、莉莉透過電話祝英王查理75歲生日快樂，就是他們希望能爭取到和解機會的第一步。不過這幾年雙方鬧得太僵，他們想要所有仇怨一筆勾銷，也不見得很容易，至少查理也有自己的條件。

去年此時，Netflix熱播紀錄片「哈利王子與梅根」，成為全球矚目話題，片中梅根表示「要用自己的話說出真相」，自然對皇室幾位重要成員頗有微詞，氣得他們完全不想跟她與哈利歡度耶誕，英國多數媒體也可想而知，再度站在皇室一方，把哈利與梅根罵得體無完膚。殊不知，有一就有二，過了一個多月，哈利的回憶錄「備胎」上市，裡面他砲轟哥哥威廉對他動粗、繼母卡蜜拉為了提升自己向來不怎樣的形象而不惜對媒體大爆梅根的猛料等等，把皇室眾人徹底給惹毛。

這兩大恨事，到現在也才差不多快一年，英國皇室人們哪那麼容易忘懷？加上近日又有新書相關話題揭露梅根在歐普拉電視專訪時提到的「皇室內部種族歧視者」就是查理和威廉的妻子凱特，一下子又再讓他們對梅根氣憤難平，不管梅根與哈利如何否認自己爆料，凱特被稱短期內沒有可能和梅根和好。

但畢竟目前當家作主的是查理，且查理對極少見到的孫子亞契、孫女莉莉還有愛，梅根和哈利當然不會笨到不靠孩子們想要談和解，只是英國媒體稱查理有一點很堅持：哈利與梅根往後不准再公開批評皇室，否則就甭想和好。對於堅信公平原則、不甘心忍氣吞聲的現代女強人梅根來說，想要做到這點只怕不會很輕鬆。

哈利（右）與梅根被傳目前積極要與英國皇室和好。（路透資料照片）
哈利（右）與梅根被傳目前積極要與英國皇室和好。（路透資料照片）

梅根 哈利 凱特

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