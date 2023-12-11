我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人口普查數據 南加4縣講華語第三多

特斯拉衝銷量 沒降價改推其他優惠 投資人為股價緊盯利潤率

威廉一家聖誕賀卡 她霸氣翹腳 他暴風抽高

編譯盧思綸／綜合10日電
英國王室公開威廉王子一家五口今年聖誕賀卡照片，粉絲發現10歲喬治暴風抽高。（美聯社）
英國王室公開威廉王子一家五口今年聖誕賀卡照片，粉絲發現10歲喬治暴風抽高。（美聯社）

英國威廉王子夫婦自從2011年結婚後，每年都會發布聖誕卡，隨著三個孩子陸續出生，聖誕卡年年都具不同看點。今年也不例外，夫妻倆在當地時間9日發布一家五口的聖誕卡，獻上佳節祝福。照片由攝影師辛納（Josh Shinner）掌鏡，有別於以往的彩色風格，今年的聖誕卡以黑白照呈現。

每日郵報報導，英國王室公開威廉王子（Prince William）一家五口今年的聖誕賀卡照片，眼尖粉絲發現10歲喬治王子暴風抽高，畫面中小喬治即使右腳微彎，幾乎也要超過母親凱特肩膀，引來不少網友留言大讚「喬治王子好高」。

威廉王子與凱特一家的聖誕賀卡採用黑白休閒照，全家人整齊穿著白襯衫，男士清一色穿著深色長褲，女士則是淺色牛仔褲。畫面中8歲夏綠蒂公主翹腳坐在椅子上，小小年紀就充滿霸氣，左右站著5歲小路易和10歲喬治，威廉和凱特站在後方，整張照片的氛圍輕鬆愜意。

國王查理三世和王后卡蜜拉則選用5月加冕禮照片作為節日賀卡，查理三世頭戴帝國皇冠（Imperial State Crown），身穿加冕外衣和莊園長袍，王后卡蜜拉則配戴瑪麗后冠（Queen Mary's Crown），兩人肩並肩站在一起。

這是國王和王后繼伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）駕崩後第二次以國王、王后身分公布聖誕賀卡照片。

凱特 查理三世

上一則

以色列拓新戰線？揚言對真主黨、青年運動「行動」

下一則

日政壇收回扣醜聞延燒 岸田考慮撤換所有安倍派閣僚

延伸閱讀

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚
惡竹

惡竹
NBA／勇士搞砸22分領先 快艇靠喬治致勝外線逆轉勝

NBA／勇士搞砸22分領先 快艇靠喬治致勝外線逆轉勝
NBA／喬治領銜、衛少注能量 快艇復仇宰獨行俠

NBA／喬治領銜、衛少注能量 快艇復仇宰獨行俠

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

2023-12-08 07:55
(截自TikTok)

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

2023-12-04 16:26
搭郵輪環遊世界是許多人的夢想。此為示意圖。（Getty Images）

芝女賣房、睡公園湊環遊世界旅費 出發前…郵輪取消了

2023-12-04 01:01
英國王室公開威廉王子一家五口今年的聖誕賀卡照片，眼尖粉絲發現10歲喬治王子暴風抽高，引來不少網友留言大讚「喬治王子好高」。（取材自X平台）

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

2023-12-10 04:00
哈利和梅根已離開王室。（歐新社資料照片）

哈利王子突發聲控訴 被逼退出王室、離開英國

2023-12-08 07:08

超人氣

更多 >
徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異

徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異
不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」

不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」
徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人

徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人
預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對

預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對
英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚