威廉一家聖誕賀卡 她霸氣翹腳 他暴風抽高

英國王室公開威廉王子一家五口今年聖誕賀卡照片，粉絲發現10歲喬治暴風抽高。（美聯社）

英國威廉王子夫婦自從2011年結婚後，每年都會發布聖誕卡，隨著三個孩子陸續出生，聖誕卡年年都具不同看點。今年也不例外，夫妻倆在當地時間9日發布一家五口的聖誕卡，獻上佳節祝福。照片由攝影師辛納（Josh Shinner）掌鏡，有別於以往的彩色風格，今年的聖誕卡以黑白照呈現。

每日郵報報導，英國王室公開威廉王子（Prince William）一家五口今年的聖誕賀卡照片，眼尖粉絲發現10歲喬治王子暴風抽高，畫面中小喬治即使右腳微彎，幾乎也要超過母親凱特 肩膀，引來不少網友留言大讚「喬治王子好高」。

威廉王子與凱特一家的聖誕賀卡採用黑白休閒照，全家人整齊穿著白襯衫，男士清一色穿著深色長褲，女士則是淺色牛仔褲。畫面中8歲夏綠蒂公主翹腳坐在椅子上，小小年紀就充滿霸氣，左右站著5歲小路易和10歲喬治，威廉和凱特站在後方，整張照片的氛圍輕鬆愜意。

國王查理三世 和王后卡蜜拉則選用5月加冕禮照片作為節日賀卡，查理三世頭戴帝國皇冠（Imperial State Crown），身穿加冕外衣和莊園長袍，王后卡蜜拉則配戴瑪麗后冠（Queen Mary's Crown），兩人肩並肩站在一起。

這是國王和王后繼伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）駕崩後第二次以國王、王后身分公布聖誕賀卡照片。