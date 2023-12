金孫牌失效？英王拒哈利「情緒勒索」

圖為2019年英國哈利王子和妻子梅根抱著兒子亞契。(路透資料照片)

英國王室記者、與哈利 王子夫婦友好的傳記作家史柯比(Omid Scobie)新書「終局之戰:王室與君主制內部生存戰」(Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival,暫譯)爆料哈利王子與父王查理三世 爭論關於搬離位於溫莎的浮若閣摩爾別墅一事,疑似怒嗆是否不想再見到孫子亞契(Archie)和莉莉貝(Lilibet)。英國太陽報報導,查理三世告訴朋友,「不會被自己的兒子哈利情緒勒索」。

一名消息人士表示:「國王陛下說自己不會受到自己的兒子情緒勒索。他也不關心這本書,依舊充滿活力。」

哈利和梅根 上月讓所有人知道,他們會接受查理三世邀請,在英國東南部諾福克郡王室別墅桑德林漢姆莊園(Sandringham House)度過聖誕假期。不過,太陽報指出,史柯比新書上市後,哈利和梅根今年聖誕假期很可能不會收到邀請,甚至可能接下來每個聖誕假期都不會有邀請。

英國哈利王子與妻子梅根2020年卸下資深王室成員身分後,內政部就決定夫婦倆將不再獲得稅金支付的「相同程度」人身保護服務,讓哈利決定就自己的維安措施打官司。

根據委任律師7日陳述,哈利雖然不再是全職王室成員,但哈利終究是英王第5順位繼承人,暗指哈利享有的維安層級,卻比涉性醜聞而辭去王室職位的安德魯王子還差,並不合理。

英國內政部則強調,他們提供王子一套「客製化」維安服務,可以在他或他的家人訪問英國時,提供安全保障。