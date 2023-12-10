金孫牌失效？英王拒哈利「情緒勒索」
英國王室記者、與哈利王子夫婦友好的傳記作家史柯比（Omid Scobie）新書「終局之戰：王室與君主制內部生存戰」（Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival，暫譯）爆料哈利王子與父王查理三世爭論關於搬離位於溫莎的浮若閣摩爾別墅一事，疑似怒嗆是否不想再見到孫子亞契（Archie）和莉莉貝（Lilibet）。英國太陽報報導，查理三世告訴朋友，「不會被自己的兒子哈利情緒勒索」。
一名消息人士表示：「國王陛下說自己不會受到自己的兒子情緒勒索。他也不關心這本書，依舊充滿活力。」
哈利和梅根上月讓所有人知道，他們會接受查理三世邀請，在英國東南部諾福克郡王室別墅桑德林漢姆莊園（Sandringham House）度過聖誕假期。不過，太陽報指出，史柯比新書上市後，哈利和梅根今年聖誕假期很可能不會收到邀請，甚至可能接下來每個聖誕假期都不會有邀請。
英國哈利王子與妻子梅根2020年卸下資深王室成員身分後，內政部就決定夫婦倆將不再獲得稅金支付的「相同程度」人身保護服務，讓哈利決定就自己的維安措施打官司。
根據委任律師7日陳述，哈利雖然不再是全職王室成員，但哈利終究是英王第5順位繼承人，暗指哈利享有的維安層級，卻比涉性醜聞而辭去王室職位的安德魯王子還差，並不合理。
英國內政部則強調，他們提供王子一套「客製化」維安服務，可以在他或他的家人訪問英國時，提供安全保障。
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