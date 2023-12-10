金孫牌失效？英王拒哈利「情緒勒索」

圖為2019年英國哈利王子和妻子梅根抱著兒子亞契。（路透資料照片）

英國王室記者、與哈利 王子夫婦友好的傳記作家史柯比（Omid Scobie）新書「終局之戰：王室與君主制內部生存戰」（Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival，暫譯）爆料哈利王子與父王查理三世 爭論關於搬離位於溫莎的浮若閣摩爾別墅一事，疑似怒嗆是否不想再見到孫子亞契（Archie）和莉莉貝（Lilibet）。英國太陽報報導，查理三世告訴朋友，「不會被自己的兒子哈利情緒勒索」。

一名消息人士表示：「國王陛下說自己不會受到自己的兒子情緒勒索。他也不關心這本書，依舊充滿活力。」

哈利和梅根 上月讓所有人知道，他們會接受查理三世邀請，在英國東南部諾福克郡王室別墅桑德林漢姆莊園（Sandringham House）度過聖誕假期。不過，太陽報指出，史柯比新書上市後，哈利和梅根今年聖誕假期很可能不會收到邀請，甚至可能接下來每個聖誕假期都不會有邀請。

英國哈利王子與妻子梅根2020年卸下資深王室成員身分後，內政部就決定夫婦倆將不再獲得稅金支付的「相同程度」人身保護服務，讓哈利決定就自己的維安措施打官司。

根據委任律師7日陳述，哈利雖然不再是全職王室成員，但哈利終究是英王第5順位繼承人，暗指哈利享有的維安層級，卻比涉性醜聞而辭去王室職位的安德魯王子還差，並不合理。

英國內政部則強調，他們提供王子一套「客製化」維安服務，可以在他或他的家人訪問英國時，提供安全保障。