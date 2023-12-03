文物爭端中…英王領帶竟有「希臘國旗」

英國國王查理1日繫著一條有希臘國旗顏色與符號的領帶出席聯合國氣候會議。（美聯社）

英國國王查理1日繫著一條有希臘國旗顏色與符號的領帶出席聯合國 氣候會議。幾天前，英國首相蘇納克因帕德嫩石雕所有權問題指責希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis），甚至取消既定的會面。

路透報導，查理在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議場邊會見蘇納克以及在大會發表演講時都繫著這條領帶；查理擁有希臘血統，他的父親、已故的菲利普親王即是出生在希臘科孚島（Corfu）。

白金漢宮一名消息人士1日表示，在雙方爭端升級前，查理上周也曾配戴同樣的領帶。蘇納克的發言人拒絕就此評論。

英國媒體指出，除了與希臘國旗相同的白色十字圖案的藍白領帶外，查理的西裝外套還配著一條藍白相間的口袋巾。

英國獨立電視台（ITV）王室新聞編輯希普（Chris Ship）在社群媒體 平台X上表示：「蘇納克取消了與希臘總理的會面，以就帕德嫩大理石雕塑品或稱艾爾金大理石雕塑品（Elgin Marbles）問題表明『立場』，事發一周內…查理國王1日在杜拜會見蘇納克時，似乎選擇戴著一條十分令人玩味的領帶。」

蘇納克11月29日指責米佐塔基斯訪問倫敦期間在帕德嫩石雕所有權問題上「譁眾取寵」，此舉加深倫敦與雅典間的外交爭端。蘇納克甚至取消了本周稍早與米佐塔基斯的預定會面。

英國外交官艾爾金（Lord Elgin）伯爵1806年從帕德嫩神殿取走一批有2500年歷史的石雕，雅典長期以來一直呼籲大英博物館 歸還；不過博物館表示，只有雅典承認該館對這些石雕的所有權，才會考慮借予希臘。