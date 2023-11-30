英國王室又要大戰？傳凱特歧視梅根的小孩膚色
英國資深王室記者歐密德斯高比近日推出的新書「終局之戰」（暫譯），果然砲火猛烈，一反絕大多數王室專家和英國媒體都吹捧王室的立場，歐密德被外界視為哈利王子與妻子梅根的密友，上一本書「尋找自由」（直譯）已經幫他們修理了王室一頓，這一次的書更是充滿殺傷力，指哈利的兄長、王儲威廉充滿心機，故意破壞他的公眾形象，還稱威廉的妻子凱特一開始就不想跟梅根建立良好的妯娌關係，對梅根愛理不理，並且已經4年沒跟梅根講過一句話。
歐密德在書中最驚人的透露之一，就是梅根曾在歐普拉專訪時表示王室內有人種族歧視、親口懷疑過她的小孩未來膚色，讓她很不舒服，「終局之戰」裡只表示梅根寫信給哈利的父親查爾斯，其中提到有兩個種族歧視的王室重要成員，並未把他們的身分揭穿，可是向來跟哈利與梅根為敵的英國名嘴皮爾斯摩根，卻直接在節目上爆料，稱荷蘭版本的「終局之戰」，因為不小心把這兩個人的名字印出來，因此書商回收這一批有瑕疵的成品，一度造成全面下架，而書中不小心印出來的名字，就是查爾斯跟凱特。由於查爾斯目前已是英國國王，而凱特即將是下一任的英國王后，前者權位高，後者始終被英國媒體包裝成黛安娜之後的王室天使，皮爾斯這一驚天爆料，正如預期引起英國上下的抨擊，歐密德則堅稱自己在任何版本的書裡面，都沒有那兩個種族歧視者的名字寫出來。
查爾斯自從與黛安娜的婚姻破裂、後來又娶了被視為第三者的卡蜜拉後，在英國的公眾形象始終低迷，就算登基為王，人氣也只是勉強好一些，之前梅根透露被王室重要成員種族歧視時，外界也很多人猜這個就是查爾斯，因此對外界而言，還不至於太感意外。倒是凱特有這種想法，就頗為驚人，歐密德在書裡有提到，英國媒體對凱特格外寵愛，一對平凡人眼中沒啥了不起的成就，凱特做出來就是會被大家讚嘆到不行，大家心目中都覺得她又親民又優雅又和善，想不到她的真面目竟然是這樣。
雖然歐密德否認自己有在書裡直指查爾斯和凱特種族歧視，但「終局之戰」中並沒有避諱查爾斯被兒子威廉嫌棄，稱威廉只把查爾斯視為祖母伊莉莎白二世和自己這兩朝之間的短暫過渡，沒怎麼把父親放在眼裡，已經積極插手各項事務。凱特則是被伊莉莎白二世認為好擺布、不像梅根有主見，比較好訓練成自己想要的樣子，因而王室也對凱特態度寬鬆不少，對梅根則惡意滿滿。這麼讓英國人看了氣到腦充血的內容，成功地引發熱烈話題。早先曾傳過哈利與梅根有機會受邀回英國與王室一起過耶誕，現在看來，好像又不大有可能和好了。
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