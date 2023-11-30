英國王室又要大戰？傳凱特歧視梅根的小孩膚色

哈利（左起）與梅根在歐普拉面前的大爆料，事隔兩年多仍然在發酵。（路透資料照片）

英國資深王室記者歐密德斯高比近日推出的新書「終局之戰」（暫譯），果然砲火猛烈，一反絕大多數王室專家和英國媒體都吹捧王室的立場，歐密德被外界視為哈利王子與妻子梅根 的密友，上一本書「尋找自由」（直譯）已經幫他們修理了王室一頓，這一次的書更是充滿殺傷力，指哈利的兄長、王儲威廉充滿心機，故意破壞他的公眾形象，還稱威廉的妻子凱特 一開始就不想跟梅根建立良好的妯娌關係，對梅根愛理不理，並且已經4年沒跟梅根講過一句話。

歐密德在書中最驚人的透露之一，就是梅根曾在歐普拉專訪時表示王室內有人種族歧視 、親口懷疑過她的小孩未來膚色，讓她很不舒服，「終局之戰」裡只表示梅根寫信給哈利的父親查爾斯，其中提到有兩個種族歧視的王室重要成員，並未把他們的身分揭穿，可是向來跟哈利與梅根為敵的英國名嘴皮爾斯摩根，卻直接在節目上爆料，稱荷蘭版本的「終局之戰」，因為不小心把這兩個人的名字印出來，因此書商回收這一批有瑕疵的成品，一度造成全面下架，而書中不小心印出來的名字，就是查爾斯跟凱特。由於查爾斯目前已是英國國王，而凱特即將是下一任的英國王后，前者權位高，後者始終被英國媒體包裝成黛安娜之後的王室天使，皮爾斯這一驚天爆料，正如預期引起英國上下的抨擊，歐密德則堅稱自己在任何版本的書裡面，都沒有那兩個種族歧視者的名字寫出來。

查爾斯自從與黛安娜的婚姻破裂、後來又娶了被視為第三者的卡蜜拉後，在英國的公眾形象始終低迷，就算登基為王，人氣也只是勉強好一些，之前梅根透露被王室重要成員種族歧視時，外界也很多人猜這個就是查爾斯，因此對外界而言，還不至於太感意外。倒是凱特有這種想法，就頗為驚人，歐密德在書裡有提到，英國媒體對凱特格外寵愛，一對平凡人眼中沒啥了不起的成就，凱特做出來就是會被大家讚嘆到不行，大家心目中都覺得她又親民又優雅又和善，想不到她的真面目竟然是這樣。