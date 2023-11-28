新書：英王迫遷 哈利怒懟 威廉根本是心機鬼

新書爆料，哈利王子(左二)搬離位於溫莎的浮若閣摩爾別墅一事時，疑似曾尖刻地和英王查理三世(左一)爭論。(路透資料照片)

英國每日郵報報導，英國王室記者、與哈利 王子夫婦友好的傳記作家史柯比 （Omid Scobie）新書「終局之戰：王室與君主制內部生存戰」（Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival，暫譯）預定28日上市。新書爆料，哈利王子和父王查理三世 爭論關於搬離位於溫莎的浮若閣摩爾別墅一事時，疑似曾尖刻地對查理三世說：「您不想再見到您的孫子了嗎？」

哈利王子回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）1月10日上市幾天後，英國王室便發出通知，要求哈利夫婦搬出浮若閣摩爾別墅。「終局之戰」一書的摘錄聲稱，哈利王子試圖用自己的子女亞契（Archie）和莉莉貝（Lilibet）作為籌碼。據稱哈利王子和查理三世爭論關於浮若閣摩爾別墅的未來時，哈利王子曾問父王：「您不想再見到您的孫子了嗎？」

然而，這本書卻又暗示哈利王子可能已準備好和王室和解。據稱哈利王子曾說：「我已經準備好要忘記。得到道歉和解釋？在這點上，誰在乎呢，對吧？」

此外，書中又稱未來要接掌王位的威廉王子心機深重，很早就刻意把弟弟哈利的公眾形象定調成一個「情感與心智都很脆弱的人」，強化各界對哈利的不信任與對自己的信賴。

英國王室目前還是溫莎王朝，儘管已經很多人唱衰他們恐怕難再撐太久，威廉在英國仍然人氣頗高。只是史柯比放話：「我的書裡面講到的事，大多數人都不知道，我們業界雖然知道，卻選擇不把它說出來，那就是關於哈利的很多風波，背後都有威廉插手。」

這等於和英國多數民眾覺得威廉穩重、內斂的可靠形象大相逕庭，他顯得相當權謀，而且為了保障自己的權位，不惜把弟弟哈利貼上負面的標籤。

而在威廉身旁，看來更加完美的妻子凱特，對比來自美國又曾當過藝人的梅根，簡直是英國民眾自黛安娜之後最愛的王子配偶，不過史柯比也把難聽的實話講出來：「英國媒體真的太寵愛她，以至於把對她的標準放得非常低，一些小小的成就，換是其他王室成員來做，可能根本懶得注意，但變成是她來做，就會變成『哇！好棒喔』。」