新書：英王迫遷 哈利怒懟 威廉根本是心機鬼
英國每日郵報報導，英國王室記者、與哈利王子夫婦友好的傳記作家史柯比（Omid Scobie）新書「終局之戰：王室與君主制內部生存戰」（Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival，暫譯）預定28日上市。新書爆料，哈利王子和父王查理三世爭論關於搬離位於溫莎的浮若閣摩爾別墅一事時，疑似曾尖刻地對查理三世說：「您不想再見到您的孫子了嗎？」
哈利王子回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）1月10日上市幾天後，英國王室便發出通知，要求哈利夫婦搬出浮若閣摩爾別墅。「終局之戰」一書的摘錄聲稱，哈利王子試圖用自己的子女亞契（Archie）和莉莉貝（Lilibet）作為籌碼。據稱哈利王子和查理三世爭論關於浮若閣摩爾別墅的未來時，哈利王子曾問父王：「您不想再見到您的孫子了嗎？」
然而，這本書卻又暗示哈利王子可能已準備好和王室和解。據稱哈利王子曾說：「我已經準備好要忘記。得到道歉和解釋？在這點上，誰在乎呢，對吧？」
此外，書中又稱未來要接掌王位的威廉王子心機深重，很早就刻意把弟弟哈利的公眾形象定調成一個「情感與心智都很脆弱的人」，強化各界對哈利的不信任與對自己的信賴。
英國王室目前還是溫莎王朝，儘管已經很多人唱衰他們恐怕難再撐太久，威廉在英國仍然人氣頗高。只是史柯比放話：「我的書裡面講到的事，大多數人都不知道，我們業界雖然知道，卻選擇不把它說出來，那就是關於哈利的很多風波，背後都有威廉插手。」
這等於和英國多數民眾覺得威廉穩重、內斂的可靠形象大相逕庭，他顯得相當權謀，而且為了保障自己的權位，不惜把弟弟哈利貼上負面的標籤。
而在威廉身旁，看來更加完美的妻子凱特，對比來自美國又曾當過藝人的梅根，簡直是英國民眾自黛安娜之後最愛的王子配偶，不過史柯比也把難聽的實話講出來：「英國媒體真的太寵愛她，以至於把對她的標準放得非常低，一些小小的成就，換是其他王室成員來做，可能根本懶得注意，但變成是她來做，就會變成『哇！好棒喔』。」
史柯比認為溫莎王朝與英國的王室時期，已經在存亡絕續的關鍵時刻，最大的危機來自於年輕人對王室愈來愈不關心、沒有感情，朝向共和體制的發展正在成長，而王室家族成員的道德標準和對王冠代表的尊貴地位之珍視及自我要求，已經遠不及伊麗莎白二世女王時期。他寫「終局之戰」，不是要在棺材上釘下最後一根釘子，只不過是要傳達他採訪王室多年，親眼見到的事實。
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