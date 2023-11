新書：英王迫遷 哈利怒懟 威廉根本是心機鬼

新書爆料,哈利王子(左二)搬離位於溫莎的浮若閣摩爾別墅一事時,疑似曾尖刻地和英王查理三世(左一)爭論。(路透資料照片)

英國每日郵報報導,英國王室記者、與哈利 王子夫婦友好的傳記作家史柯比 (Omid Scobie)新書「終局之戰:王室與君主制內部生存戰」(Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival,暫譯)預定28日上市。新書爆料,哈利王子和父王查理三世 爭論關於搬離位於溫莎的浮若閣摩爾別墅一事時,疑似曾尖刻地對查理三世說:「您不想再見到您的孫子了嗎?」

哈利王子回憶錄「備胎」(Spare,暫譯)1月10日上市幾天後,英國王室便發出通知,要求哈利夫婦搬出浮若閣摩爾別墅。「終局之戰」一書的摘錄聲稱,哈利王子試圖用自己的子女亞契(Archie)和莉莉貝(Lilibet)作為籌碼。據稱哈利王子和查理三世爭論關於浮若閣摩爾別墅的未來時,哈利王子曾問父王:「您不想再見到您的孫子了嗎?」

然而,這本書卻又暗示哈利王子可能已準備好和王室和解。據稱哈利王子曾說:「我已經準備好要忘記。得到道歉和解釋?在這點上,誰在乎呢,對吧?」

此外,書中又稱未來要接掌王位的威廉王子心機深重,很早就刻意把弟弟哈利的公眾形象定調成一個「情感與心智都很脆弱的人」,強化各界對哈利的不信任與對自己的信賴。

英國王室目前還是溫莎王朝,儘管已經很多人唱衰他們恐怕難再撐太久,威廉在英國仍然人氣頗高。只是史柯比放話:「我的書裡面講到的事,大多數人都不知道,我們業界雖然知道,卻選擇不把它說出來,那就是關於哈利的很多風波,背後都有威廉插手。」

這等於和英國多數民眾覺得威廉穩重、內斂的可靠形象大相逕庭,他顯得相當權謀,而且為了保障自己的權位,不惜把弟弟哈利貼上負面的標籤。

而在威廉身旁,看來更加完美的妻子凱特,對比來自美國又曾當過藝人的梅根,簡直是英國民眾自黛安娜之後最愛的王子配偶,不過史柯比也把難聽的實話講出來:「英國媒體真的太寵愛她,以至於把對她的標準放得非常低,一些小小的成就,換是其他王室成員來做,可能根本懶得注意,但變成是她來做,就會變成『哇!好棒喔』。」