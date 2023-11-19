兄弟情回不去？ 傳威廉聯合英媒鬥哈利

昔日哈利（左）與威廉一起面對各種難關，現在彼此形同陌路，還被認為永遠不可能和好。（路透資料照片）

英國哈利 王子與皇室家人們間的愛恨情仇，是世人最感興趣的話題之一，永遠能夠抓住外界的目光。最新「時人」封面卻稱他和兄長—未來的英國國王威廉，手足之情已蕩然無存，再也回不到過去相親相愛的時光，原因就在於他對外界大吐苦水，被威廉與皇室人員視為「蓄意破壞民眾對君主制的好感」，等於是君主制繼續維持的敵人，因而威廉根本不會再把他當成弟弟，只會除之而後快。

這相當驚人的結論是從月底將推出的皇室專書「終局之戰」（暫譯）作者歐密德斯高比口中而來，斯高比向來被視為哈利與妻子梅根 的密友兼傳聲筒，兩人卻在這本書要上市前宣稱跟他並不是朋友，似乎也怕斯高比的言論太過刺激英國皇室，恐怕再度得罪他們。

斯高比則對「時人」表示，威廉把君主制看得比什麼都重要，因而哈利只是想要發洩遭到皇室不平等對待的怨氣，在他眼中就是要毀滅君主制的陰謀手段，已經將哈利看成敵人，所以暗地裡跟仇視哈利的英國媒體合作，一直在破壞哈利的形象。哈利本來想要的是被一視同仁，要不然最起碼是得到皇室的誠心道歉，殊不知皇室態度高高在上，只能別人來配合、犧牲，他們不會低頭，哈利又出紀錄片又寫書，反而只是強化自己在皇室人員眼中的「仇敵」形象，甭想有和解的可能。

至於威廉，斯高比透露曾經跟消息人士聊過，哈利在他眼裡就是個「叛徒」，在繼承王位、成為全英人民名義上領導者的光環誘惑下，手足之情早被威廉拋在一邊，而他因為王儲的身分，享盡皇室人員的各種保護、力挺，自然也不會覺得哈利受到什麼不公平的待遇，只是氣哈利為什麼不忍住所有的情緒，害他的登基之路增加許多變數。彼此立場有這麼大的出入，已經沒有回頭路，兄弟注定要形同陌路。

對於斯高比的這些說法，威廉方面當然也不予回應。