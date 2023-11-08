英王首場「御座致辭」 關注無菸世代

英國國會7日舉行開幕大典，去年9月登基的英王查理三世在上議院發表他即位以來第一場「御座致辭」，揭示政府在新一年會期欲推動的法案。(取材自英國國會上議院)

英國國會7日舉行開幕大典，去年9月登基的英王查理三世 發表他即位以來第一場「御座致辭」，內容聚焦內政、經濟與安全議題；而2009年以後出生者終身不得購菸的政府倡議，預計將入法。

這也是繼在位70年的女王伊麗莎白二世去年9月逝世後，英國逾70年來第一場由國王發表的國會開幕致辭。

英國國會開幕大典通常在5月舉行，今年5月則適逢查理三世加冕。開幕大典開啟國會新一年會期，由君主在上議院發布的「御座致辭」是重點橋段，揭示政府在新會期欲推動的新法案。

「御座致辭」由政府撰寫；依傳統必須超脫政黨政治、超然中立的君主則被期待以不帶個人情感與價值判斷的口吻如實逐字唸稿。

考量英國預計明年舉行國會大選，政府計畫在新會期（2023-2024年）推動的法案主要訴求經濟民生、國內安全、衛生醫療、打擊犯罪、教育等相對容易凝聚選民共識與支持的議題。

根據英國政府就「御座致辭」提供的說明資料，政府在國會新會期擬推動21部法案。查理三世提到，COVID-19疫情以及在烏克蘭 境內發生的戰爭給英國造成長期挑戰，政府的優先要務是放眼長遠未來，不畏艱難但作必要的決策，以促進國家的長期利益。

根據「御座致辭」，英國將持續推進全球安全、投資國防、強化北大西洋公約組織 、與國際夥伴協同支援烏克蘭。英國也將與各國致力應對最迫切的安全挑戰，包括促進中東地區的和平穩定。

查理三世並提到，期待南韓總統尹錫悅偕夫人本月稍晚應他的邀請前來英國進行國是訪問。

尹錫悅將是繼去年11月南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）訪英後，查理三世自去年9月登基以來接待的第二位赴英進行國是訪問的外國元首。

在公衛領域，「御座致辭」提及政府將立法打造「無菸世代」，並對電子菸的販售和行銷嚴加限制。