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英王儲威廉訪星划龍舟 隊友：速度真快

編譯中心／綜合6日電
英國王儲威廉6日在新加坡參加龍舟友誼賽。（美聯社）
英國王儲威廉6日在新加坡參加龍舟友誼賽。（美聯社）

英國王儲威廉5日造訪新加坡，隔天參加划龍舟比賽，隊友稱讚他速度非常快。據了解，這不是威廉第一次划龍舟；他2011年與妻子凱特王妃訪問加拿大時，也曾嘗試過划龍舟。

威廉6日與英國龍舟俱樂部19名成員參加在加冷河（Kallang River）舉辦的比賽，與英國駐新加坡高級專員歐文（Kara Owen）率領的另一龍舟較勁，最後勝出。

與威廉同隊的英國僑民葛林威德（Laura Greenwood）表示，很幸運坐在威廉旁邊，「他真的人很好」，「他划過龍舟，所以感覺很有自信在做什麼，速度非常快，他跟得很好」。

這是威廉相隔11年再訪新加坡，他將於7日出席「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮，該獎是由威廉及「英國王室基金會」（The Royal Foundation）在2020年創辦，主旨是為地球的環境威脅尋求解決方法；這是該獎項首次在亞洲舉行。

「為地球奮鬥獎」有五種獎項，分別為自然保育、清淨空氣、海洋復甦、消除垃圾和氣候變遷。共有來自六大洲的15人進入決選，得獎者可獲100萬英鎊（約123.43萬美元）。

頒獎典禮眾星雲集，將由英國女星漢娜沃丁厄姆（Hannah Waddingham）和美國男星斯特林布朗（Sterling K. Brown）共同主持，野生保育專家Robert Irwin、澳洲女星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）和女星康多（Lana Condor）也將出席。

新加坡 凱特 澳洲

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