英國皇室再挑起戰火？已故女王密友砲轟梅根害慘哈利

英國皇室對於哈利（左）和梅根的態度明顯不同。（路透資料照片）

英國皇室與哈利 王子及其妻梅根 之間的戰火，這陣子看似稍微平息，卻又再度點燃？已故伊莉莎白二世女王的密友—格倫康納男爵夫人安田南特，在podcast節目上批判梅根，稱她沒搞清楚嫁進皇室是要扛起皇室勤務，諷刺她只以為嫁給王子就像是在電影裡穿得美美的、享受眾人豔羨的眼光，彷彿在演宮廷劇，等到要她做出犧牲、承擔任務，她就小姐脾氣一來，不想幹了，最後結論則是：「真為哈利感到難過。」

對於類似的抨擊，在梅根與哈利主動卸下皇室重要成員身分以後，就時常聽見，英國皇室至今都還無法接受哈利在皇室內早就過得不很開心的事實，仍認為梅根是一切的罪魁禍首，需要為哈利與家人搞到現在心結難解而扛下罪名。梅根固然不是第一次被這樣責備，卻也快要忍無可忍，只覺得：「這種事情好像永遠停不了，真是夠了！」