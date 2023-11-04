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英國皇室再挑起戰火？已故女王密友砲轟梅根害慘哈利

記者蘇詠智／即時報導
英國皇室對於哈利（左）和梅根的態度明顯不同。（路透資料照片）
英國皇室對於哈利（左）和梅根的態度明顯不同。（路透資料照片）

英國皇室與哈利王子及其妻梅根之間的戰火，這陣子看似稍微平息，卻又再度點燃？已故伊莉莎白二世女王的密友—格倫康納男爵夫人安田南特，在podcast節目上批判梅根，稱她沒搞清楚嫁進皇室是要扛起皇室勤務，諷刺她只以為嫁給王子就像是在電影裡穿得美美的、享受眾人豔羨的眼光，彷彿在演宮廷劇，等到要她做出犧牲、承擔任務，她就小姐脾氣一來，不想幹了，最後結論則是：「真為哈利感到難過。」

對於類似的抨擊，在梅根與哈利主動卸下皇室重要成員身分以後，就時常聽見，英國皇室至今都還無法接受哈利在皇室內早就過得不很開心的事實，仍認為梅根是一切的罪魁禍首，需要為哈利與家人搞到現在心結難解而扛下罪名。梅根固然不是第一次被這樣責備，卻也快要忍無可忍，只覺得：「這種事情好像永遠停不了，真是夠了！」

本來哈利和梅根最近努力在美國建立自己的新形象，沒有再跟英國皇室繼續隔空叫罵，然而英國皇室似乎沒要停止的意思，且持續定調在「都怪梅根、哈利真可憐」上，都沒想到梅根若被惹毛了，就等於是惹毛哈利，到時候哈利照樣是護妻、不滿皇室家人，如果真希望哈利與他們修補關係，就不該再繼續批判梅根刺激他。

梅根快無法忍受每一次都要被英國皇室當成攻擊目標。（路透資料照片）
梅根快無法忍受每一次都要被英國皇室當成攻擊目標。（路透資料照片）

哈利 梅根

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