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英王訪肯亞種1棵樹 聽到殖民施虐指控糗了

編譯中心／綜合31日電
英國國王查理三世和王后卡蜜拉抵達內羅畢州議會大廈參加歡迎儀式。抵達後，受到肯亞總統魯托和第一夫人雷切爾魯托的歡迎，後來英王種了一棵樹。（路透）
英國國王查理三世和王后卡蜜拉抵達內羅畢州議會大廈參加歡迎儀式。抵達後，受到肯亞總統魯托和第一夫人雷切爾魯托的歡迎，後來英王種了一棵樹。（路透）

英國國王查理三世10月30日抵達肯亞，這是他登基後首訪大英國協國家，而查理三世將面臨要求他就英國殖民期間虐待行為道歉的廣泛呼聲。

中央社報導，英國表示，與王后卡蜜拉一同出訪的查理三世預計將在為期4天的訪問期間，解決英肯歷史關係中「更痛苦的方面」。這將包括1952年至1960年所謂的「緊急狀態」，當時殖民當局為應對茅茅起義（Mau Mau Uprising）而實施緊急狀態，大約1萬人在鎮壓期間被殺，主要是基庫尤族（Kikuyu）。

查理三世抵達肯亞，這是他登基後首訪大英國協國家，卻面臨肯亞民眾抗議。（歐新社）
查理三世抵達肯亞，這是他登基後首訪大英國協國家，卻面臨肯亞民眾抗議。（歐新社）

英國高級專員公署在宣布王室夫婦抵達的聲明中表示：「此次訪問正值肯亞準備慶祝獨立60周年之際，將凸顯英國與肯亞堅實而充滿活力的夥伴關係。」

查理三世選擇肯亞作為登基後首次訪問的大英國協國家，與王室有些特殊關聯。1952年，查理的母親伊麗莎白二世正是在肯亞得知她的父親喬治六世駕崩消息，就此展開她歷史性的70年統治。

查理和卡蜜拉31日展開訪問，抵達內羅畢州議會大廈參加歡迎儀式時，，受到肯亞總統魯托（右）和第一夫人雷切爾魯托的歡迎，查理後來還種了一棵樹。

儘管肯亞政府表示會談將著重討論環境問題、技術、創新和婦女賦權，但最近幾天要求道歉的呼聲主導了公眾討論。

肯亞人權委員會敦促查理「毫不含糊的公開道歉」，並為殖民當局的虐待行為付出賠償。

查理三世與王后卡蜜拉。（美聯社）
查理三世與王后卡蜜拉。（美聯社）

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