英王查理三世訪肯亞 面臨就英國殖民時期施虐道歉呼聲

查理三世與王后卡蜜拉。（美聯社）

英國國王查理三世 （King Charles III）今晚抵達肯亞，這是他登基後首訪大英國協國家，而查理三世將面臨要求他就英國殖民期間虐待行為道歉的廣泛呼聲。

英國表示，與王后卡蜜拉（Queen Camilla）一同出訪的查理三世預計將在為期4天的訪問期間，解決英肯歷史關係中「更痛苦的方面」。

這將包括1952年至1960年所謂的「緊急狀態 」，當時殖民當局為應對茅茅起義（Mau Mau Uprising）而實施緊急狀態，大約1萬人在鎮壓期間被殺，主要是基庫尤族（Kikuyu）。

英國高級專員公署（British High Commission）在宣布王室夫婦抵達的聲明中表示：「此次訪問正值肯亞準備慶祝獨立60周年之際，將凸顯英國與肯亞堅實而充滿活力的夥伴關係。」

查理三世選擇肯亞作為登基後首次訪問的大英國協（British Commonwealth of Nations）國家，與王室有些特殊關聯。

1952年，查理的母親伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）正是在肯亞得知她的父親喬治六世（King George VI）駕崩消息，就此展開她歷史性的70年統治。

查理和卡蜜拉明天將正式展開訪問，屆時將受到肯亞總統魯托（William Ruto）歡迎。

儘管肯亞政府表示會談將著重討論環境問題、技術、創新和婦女賦權，但最近幾天要求道歉的呼聲主導了公眾討論。