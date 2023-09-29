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查理考慮和哈利化解恩怨 卻另有目的 也不可能道歉？

記者蘇詠智／即時報導
英王查理（左一）被傳有意和小兒子哈利（左二）和解。（路透資料照片）
英王查理（左一）被傳有意和小兒子哈利（左二）和解。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根，與皇室其他的重要成員心結很深，鬧了好幾年都沒能和解，各自僵持不下，但情況可能快要有轉機？英國媒體報導，哈利的父親查理，有可能「按下重啟鍵」—與兒子化解之前的恩怨，再度成為互動親密的家人，不過卻有個但書：哈利不會得到他想要的道歉，而同樣的，查理也沒有硬要哈利向其他皇室成員們道歉。

英皇室對外總表現出一副「大家都還是親愛的一家人」模樣，其實哈利和梅根在Netflix紀錄片以及哈利自己在回憶錄裡控訴皇室運作不公，早把家人們都惹火，而皇室成員們完全沒打算為自身的大小眼態度做任何的道歉，卻要求哈利和梅根為公開指控他們而道歉。

在這之中，據傳態度最堅決的就是哈利的兄嫂—英國未來的國王威廉與王后凱特，但現在當家作主的是查理，而媒體稱查理感覺有必要趕快解決好與哈利的衝突，免得讓各方覺得他是個沒能力搞定家族內部糾紛的軟弱君王，既然「安撫好哈利」是不得不然的要務，查理也就不會非要逼著哈利道歉，免得再度把兒子逼到離家人更遠的地方。

英國媒體報導，查理知道自家人都很固執，要把心結完全打開絕對不是短時間內能成功，只能先趕快和哈利和解，再慢慢撫平彼此的疙瘩，所以他雖然不會要哈利道歉，同時哈利也要知道不可能得到皇室的道歉。

據傳哈利近來愈來愈考慮將慈善事業等發展重心拉回英國，既然要回英國，就必須和皇室保持良好的關係，他也會有「必須快點和解」的壓力。只不過在美國更如魚得水的梅根，對他的想法不太熱中，哈利和父親和解之後，會不會反而和妻子產生問題？大家都在拭目以待。

哈利（右）被傳很想把事業重心拉回英國，梅根卻不是很贊同。（歐新社資料照片）
哈利（右）被傳很想把事業重心拉回英國，梅根卻不是很贊同。（歐新社資料照片）

哈利 梅根 凱特

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