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英王訪法落幕 談環保種橡樹

編譯中心／綜合22日電
英王查理三世和波爾多市長Pierre Hurmic。（路透）
英王查理三世和波爾多市長Pierre Hurmic。（路透）

英國國王查理三世21日承諾會竭盡所能，以強化英國和法國間的關係，並稱法國這個英國「不可或缺」的夥伴，也應該一起應對與氣候相關的緊急情況。此外，他22日以環境保護，作為對法國國事訪問最後一天的核心。在波爾多市長陪同下，查理三世在市政府院內用鐵鍬親手種下了一顆抗旱的橡樹。

中央社引述法新社報導，英國希望強化在脫歐後與法國間的關係，因此查理三世前往法國進行為期3天的國事訪問。此行的第2天，查理三世在法國參議院發表談話，他巧妙地將英、法與個人、政治的看法融合在一起，贏得議員們的起立鼓掌。

目前為止，英、法兩國媒體都認為這次查理三世的國事訪問是成功的，巴黎街頭甚至偶有「國王萬歲」的呼聲傳出。

查理在演說中憶起他的母親、英國已故女王伊麗莎白二世，稱她為法英關係留下的遺產是一條「永遠閃爍發光的金線」，又說法國對伊麗莎白二世致上的敬意，令王室「感動到無以復加」。

他說：「在擔任國王期間，我保證會竭盡所能加強英國和法國之間不可或缺的關係。」

他提議法國與英國應敲定1904年英法協約（Entente Cordiale）的新版本，聯手解決氣候與生物多樣性緊急狀態

查理說：「我想提議讓這也成為『永續發展協約』（Entente pour la Durabilite），以更有效率地應對全球氣候與生物多樣性緊急狀態。」

他也矢言倫敦與巴黎堅定認為烏克蘭將在對抗俄羅斯入侵的戰鬥中勝出。

查理過去數十年以推動環保議題聞名，他說：「在我們齊力對抗軍事侵略時，我們必須一起努力保護世界，因應與我們最息息相關的生存挑戰，也就是全球暖化、氣候變遷與自然受到災難性破壞。」

他的母親2004年曾在法國參議院會議廳內致詞，但查理是首位在參院主議事廳發表演說的英國君主，因此這段演說也將被載入史冊。

查理三世 緊急狀態 參議院

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